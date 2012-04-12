Дочери Лазаренко показали откровенные фото

Пока Павел Лазаренко отсиживает срок в американской тюрьме, двойняшки Катя и Леся «оттягиваются» на вечеринках в Америке, где они учились во время ареста отца, а также на курортах в Европе, - сообщает ТСН-особливе. Об этом свидетельствуют фотографии, которые девушки, без тени смущения, выкладывают в интернет.

Как известно, у Павла Лазаренка пятеро детей: 33-летний Александр и двойняшки Катя и Леся от первого брака с 58-летней Тамарой Боровко, а также Иван и Антон от второго брака с переводчицей Оксаной Циковой. Напомним, Лазаренко оказался в американской тюрьме в 1999 году за финансовые махинации. Экс-премьер должен выйти на волю 1-го ноября, 2012 года.