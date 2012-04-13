Увлечения VIP-персон: Безсмертный разводит орхидеи, а Могилевская летает на вертолете

13 апреля 2012, 09:05

Янукович любит дайвинг, а Литвин увлекается историей

Иногда VIP-персоны увлекаются такими вещами, которые никак не ассоциируются с их публичным образом жизни. Кто бы мог подумать, что политик  Роман Безсмертный любит копаться в земле, а боксер Владимир Кличко - барабанить вечерами, светская дама Ольга Сумская шьет одежду, а голливудская звезда Анджелина Джоли управляет самолетом.


Президент Виктор Янукович увлекается дайвингом. Об этом как-то рассказал политик Сергей Кивалов. Она даже преподнес главе государства в качестве подарка на день рождения гидрокостюм, чтобы погружаться под воду. «Я знаю, что президент имеет интересное хобби - он дайвер. Вот решил подарить ему специальный костюм: это «летний», короткий, вариант. Надеюсь, он опробует его в Крыму», - заявил Кивалов.   


Бывший президент Виктор Ющенко разводит пчел. Об этом знают, кажется,  все, и не только в Украине.  Недавно в интервью Weekly.ua Виктор Андреевич рассказывал, что у него есть целых три пасеки, а пчел он ласково называет «своими девочками»: «У меня их три (пасеки-Ред.) - одна в Безрадичах, вторая - на Черниговщине, а третья - на Черкасщине».  «Виктор Андреевич любит активный отдых — плотничать, резать по дереву, лепить из глины, — рассказывал племянник экс-президента Ярослав Ющенко. — Кроме того, его хобби — фотография: любит снимать природу. С удовольствием читает историческую литературу, и, кстати, хорошо готовит — помню, угощал нас рагу, кулешом, юшкой — все готовит на костре».   


Недавно при Елисейском дворце основан клуб филателистов, а все потому, что президент Франции Николя Саркози собирает марки. Французский глава государства, общаясь с другими президентами, часто получает от них новые марки.  Например, королева Великобритании Елизавета II подарила Саркози набор британских марок, выпущенных в 2004 году в честь 100-летия создания Антанты. Эксперты полагают, что постепенно коллекция марок Саркози может стать очень ценным собранием.


Кстати,  для создания «правильного» имиджа, у каждого президента США должно быть какое-то увлечение. Например, Барак Обама любит баскетбол и гольф, Бил Клинтон играл на саксофоне,  Томас Джефферсон пробовал себя в качестве археолога, писателя, винодела, кулинара и промышленного дизайнера, а Линдон Джонсон в свое время в подпитии любил катать гостей на машине-амфибии.

Глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин увлекается футболом, рыбалкой, конным спортом. Историческая литература – еще одно хобби спикера парламента. Даже на день рождения ему дарят преимущественно старинные книги или книги по истории.  Все они собраны в одном кабинете на даче, фотографии которой  Литвин выложил в социальную сеть.  


Политик Роман Безсмертный любит работать на земле. «Когда-то один доктор мне сказал, «если ты хочешь чувствовать себя здоровым, ты все время должен работать  с землей». Я отношусь к тем людям, которые должны отдавать энергию земле. У меня есть достаточно большой  сад. Но в период, когда земля отдыхает, я занимаюсь вазонами - я выращиваю орхидеи. И это не хобби, а часть моей жизни», - рассказывает политик Главреду.  «Все началось в Белоруссии, когда мне подарили орхидею. Сейчас у меня большая коллекция: 13 разноцветных маленьких  и где-то полтора десятка больших орхидей. Когда я, например, перенервничаю или уставший,  начинаю с ними возиться: пересаживаю, обрезаю, что-то меняю. Орхидея, как человек, проживает свою жизнь», - продолжает Безсмертный. Сад Безсмертного – отдельная тема для разговора. Там растут более  120 деревьев:  яблони, груши, вишни, сливы, орех (фундук, греческий, каштан). «Когда-то бывший посол  Словакии спросил меня, что мне подарить, и я ответил, чтобы привез мне яблони. В прошлом году они дали первый урожай»,  – радуется политик. Среди экзотических растений Безсмертного есть актинидия – украинское киви, гумми, селекционный барбарис и йошта - смесь крыжовника и смородины. «В прошлом году мы собрали 12 ведер актинидии. Делаем из нее варенье, потом раздаем друзьям. Также фрукты замораживаем. Самое лучшее, что мы делали в этом году - сорбет», - говорит Безсмертный.



Народный депутат Татьяна Бахтеева любит постоять у плиты. Ее любовь к приготовлению разных блюд преобразовалась в некое  хобби. «Я так расслабляюсь, — говорит Татьяна Дмитриевна, — а из моих коронных блюд — это клюквенный пирог и котлеты».


Боксер Виталий Кличко с недавнего времени барабанит, а жена его брата Виталия Наталья поет в группе. «Мне пришлось привыкать к новому хобби Владимира – игре на ударных инструментах. Он хорошо барабанит — особенно в обед. По вечерам после тренировок его игра звучит для меня менее приятно», - улыбается Виталий. А новость, что жена Наталья поет, однажды удивила боксера.  «Мы уже дали небольшой камерный концерт в джаз-клубе,  приступили к работе над первым альбомом. И я стараюсь сама писать музыку и слова», - рассказывала Наталья в интервью программе «Светская жизнь с Катей Осадчей».


Петь с недавнего времени начала и актриса Ольга Куриленко. Карьеру певицы девушка с украинскими корнями начала с давним коллегой Мадонны – продюсером Мирвэ. «Я написала текст песни для Мирвэ, а он придумал музыку. Мы уже записали вокальные партии для двух песен, и мне хочется сделать еще несколько композиций. Даже не думала, что столько страсти может быть в музыке. Однажды попробовав сделать песню, уже не можешь остановиться - хочется петь еще и еще», - делилась впечатлениями Ольга Куриленко.


Мадонна же музыкой себя не ограничивает. Одно из ее хобби - коллекция одежды, на создание которой ее вдохновила дочь Лурдес. Опыт у поп-королевы уже есть: в  2007 году певица сотрудничала с H&M, выпустив лимитированную коллекцию M by Madonna».


Актриса Ольга Сумская тоже шьет, но собственноручно.  «Я еще с детства увлекаюсь шитьем, - рассказывала в интервью Сумская. - Во времена дефицита это выручало: я обшивала семью – шила костюмы, пальто, плащи». Сейчас же она обшивает кукол. Первая ее работа – кукла Княгиня Ольга.  Но Сумская планирует  сделать собственную коллекцию кукол – легендарных женщин мира.
К слову, многие заокеанские звезды увлекаются рукоделием. Шерон Стоун делает косметички,  Кэти Холмс оформляет своими руками фотоальбомы – скрапбукинг, а Кейт Мосс, Камерон Диас, Джулия Робертс и Сара Джессика Паркер любят вязать.


Еще одно «модное» увлечение среди VIP-персон – управление летающими аппаратами. Когда-то народный депутат Владислав Каськив рассказывал Главреду,  что увлекается пилотированием.  Проходил летные курсы, и даже задумывался о собственном небольшом самолете. «Хотелось бы, но не новый, двух-трех летний. Самолет ведь самолету рознь. Он должен иметь до 4-х мест», - говорил тогда политик.

Летает и певица Наталья Могилевская.  Несколько лет назад она прошла курс молодого летчика и уже освоила различные трюки. «Журналисты писали, что мне подарили вертолет инкрустированный золотом, но это была их первоапрельская шутка. О покупке своего пока не задумывалась.  У меня была когда-то боязнь высоты, но благодаря занятиям я этот страх преодолела», - рассказала Главреду Могилевская.  Увлекается   самолетами и актриса Анджелина Джоли. Однажды ее видели на частном аэродроме   в пригороде калифорнийского городка Бурбанк. Туда актриса прибыла с охранником, села за штурвал одномоторного самолета Cirrus SR22 и  уверенно подняла его в воздух.


Мисс «Украина-Вселенная-2006» Инна Цимбалюк увлекается кайтингом  - катание по воде,  снегу или земле с использованием  воздушного змея. «Впервые я увидела, как люди занимаются кайтингом, в Мексике. Год назад я впервые попробовала кататься на Киевском море. Я каталась еще не очень хорошо, постоянно падала, захлебывалась водой. Потом я поехала в Египет и там научилась», - рассказывала в интервью Цимбалюк.

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