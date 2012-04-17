Кинах выбирает удобную одежду, а Ляшко одевается на рынке

Публичные люди особенно любят менять свой внешний вид, заниматься шопингом и демонстрировать свои обновки на различных светских мероприятиях. В разгар весны Главред поинтересовался в украинских селебритиз, какие обновки в свой гардероб они прикупили, каким образом поменяли имидж или прическу.



Супруга политика Анатолия Кинаха Марина к сезону накупила футболок и двустороннюю ветровку - розово-бежевого и синего цветов. «Потеплело, и хочется чего-то светлого. Очень модный в этом сезоне бирюзовый - я даже очки в оправе бирюзовой себе заказала. Очков у меня много. Я их собираю с 17 лет, и мне с ними жаль расстаться. Очки - мой имидж, кроме того, что они мне необходимы для жизни», - рассказывает Марина Кинах. В одежде она консервативна. «Я придерживаюсь старых традиций, чтобы сумка сочеталась с обувью, шарфиком или очками. Ношу демократические немецкие марки. Если шью на заказ, то только у украинских дизайнеров. Нравится Айна Гассе, Голда Виноградская, Татьяна Иващенко», - призналась Марина. Еще один критерий одежды Марины Кинах - удобство. Например, обувь она всегда покупает на размер больше, и если туфли на каблуках, то не выше 7 см.



Народный депутат Олег Ляшко недавно в СМИ рассказывал, какой он шмоточник, как любит красивую одежду и баловать себя подарками. Но нам говорил уже совсем другое. «У меня сейчас нет ни времени, ни возможностей обновлять гардероб. Ранее одевался только в Украине, и не понимаю, зачем ехать за границу за вещами. Где дешевле, где дороже, честно говоря, не знаю. Я могу и на рынке одеваться. Недавно на Барабашово в Харькове костюм приобрел», - признался Ляшко. Сегодня же за джинсы он готов отдать не более 100 долларов. Говорит, что «очень аккуратно носит одежду, поэтому у него нет необходимости ежемесячно покупать новую». «На самом деле, в плане старомодности я беспонтовый. Еще 15 лет назад я купил джинсы Lagerfeld и футболку Trussardi, которые недавно подарил, - рассказывает Ляшко и продолжает. - Когда-то в Париже в ресторане я встретил дизайнера Валентино. Случайно увидел его: старый уже, потертый, но талантливый». Но в честь такого «знакомства» жене, которая была вместе с ним, от Валентино Ляшко все равно ничего не купил.



Певица Екатерина Бужинская к весне готова - обновила свой гардероб очередным платьем и туфлями. «Я купила один костюм-двойку - классическое платье бежевого и бирюзового цветов и коротенький пиджачок, и разноцветные босоножки. Я не покупаю одежду к определенной дате. Нет и такого, чтобы я целенаправленно шла обновлять гардероб к весне. Когда я попадаю в магазины или к дизайнерам, то я покупаю, что мне нравится. Для меня не принципиально, где покупать одежду. Главное, чтобы на мне хорошо выглядело, скрывало недостатки и подчеркивало преимущества, и чтобы это было модно», - рассказывает Бужинская. Относительно одежды, то певица предпочитает платья и, желательно, ярких цветов. В ее шкафу их около 35 и более 50 пар обуви. Говорит, что надевает туфли не более двух раз. Есть у Бужинской и брюки, но все они, как говорит сама певица, эксклюзивные, с множеством карманов и бешеной бахромой. «Я люблю яркие вещи. У меня черных и серых вещей в гардеробе очень мало. Преимущественно пестрое, веселое, поднимающее настроение. Люблю принты, цветы, бирюзу, изумруд, малиновый. Гардероб у меня веселый», - продолжает певица. На такую красоту певица, видимо, тратит не малую сумму денег. Но еще больше она платит за концертные наряды. «Больше всего я потратила на концертное платье от торговой марки свадебных и вечерних платьев УкрШик. Новое платье стоило около 20 тысяч долларов: обшито полудрагоценными камнями, кораллами, израсходовано 15 кг камней Swarovski, украшено старинной буковинской вышивкой», - радуется Бужинская. Дочь певицы - 5-летняя Лена - тоже модница. «Она любит одежду зеленого цвета, потому что сейчас любимый герой - крокодил Гена», - рассказала Бужинская.