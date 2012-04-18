В Англии Шевченко ходит на родительские собрания

Дети Андрея Шевченко, 7-летний Джордан и 5-летний Кристиан, живут в Америке и не очень уверенно говорят по-русски. Дети Андрея Шевченко учатся говорить по-русски



"Я был две недели, я проходил реабилитацию с "Челси" в Лондоне, поэтому я был дома, видел деток. Мы очень хорошо провели время. У них начинаются каникулы в конце этой недели и они приедут сюда. Смотря по погодным условиям, я думаю они около двух недель будут здесь", - признался Шевченко.





По словам футболиста, его сыновья немного разговаривают на русском, поэтому для общения с украинской бабушкой им не понадобится переводчик. "Джордан знает алфавит и умеет уже потихоньку писать и читать", - подчеркнул Андрей.



Шевченко признался, что по возможности бывает на родительских собраниях у детей. "Я когда приезжаю, я стараюсь по максимуму уделить время детям: отвожу их в школу, забираю их со школы. Когда учителя просят меня, чтобы я пришел и побыл в классе, я это тоже делаю", - поделился футболист.





Напомним, что на прошлой неделе Джордан и Кристан присутствовали на открытой тренировке "Динамо" на "Олимпийском". Дети также были с отцом во время матча "Динамо" — "Ворскла".





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