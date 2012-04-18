Чорновил пробовал лобстеров в Америке, а Царьков видел их в супермаркете

Информация о том, что для депутатских столовых закуплены лобстеры, «породила» вопрос, а пробовали народные избранники тех самых лобстеров раньше?! Оказывается, многие депутаты среди опрошенных знают вкус этого заморского продукта. Внефракционный Тарас Чорновил, например, пробовал лобстеров в Америке. «Меня лобстерами когда-то угощали в Америке, когда был прием после Украино-американского форума. Утратил к ним интерес, они мне совсем не вкусные. Ну и потом, когда отдыхал в Таиланде, ел мини-лобстеров, они там были дешевле, чем у нас раки, но тоже мне не очень понравились. Черная икра бывает иногда на приемах в некоторых посольствах, российское посольство этим грешит, и некоторые арабские. Но дешевле красная мне гораздо вкуснее, я не знаю, что за вкус в той черной икре, это то, что у нас называется «понты гонять», - уверен Чорновил.







Экс-спикер Верховной Рады Иван Плющ с лобстерами «познакомился» еще в далеком 91 году. «Мне категория лобстеры нравится одним - когда я в 91-м году был в Канаде по случаю столетия со дня поселения первых украинцев, там приеме были лобстеры. Здоровые такие. Я говорю: «Это у вас такие здоровые раки растут?». А они говорят: «Нет, это у нас лобстеры, мы вам приготовит, есть разные рецепты», - и так далее. А я к ним повернулся: «Знаете, если вы будете нас кормить лобстерами, то из этого толку не будет. А вот если вы нам дадите орудия этих лобстеров ловить и покажете, где их ловить, то тогда нам будет приятно». Это мое отношение к лобстеров. Я отдаю предпочтение ракам», - говорит Плющ.





Коммунист Евгений Царьков уверяет, что никогда не пробовал лобстеров : «Сам я лобстеров никогда не пробовал. Видел их как-то в «Метро», но решил, что лучше взять килограмм курицы». Его коллега по парламенту регионал Вадим Колесниченко «отмазался» самым простым ответом: «Я не очень люблю морепродукты».



