VIP-персоны и спорт: подготовка к пляжному сезону

С приближением лета даже те, кто был далек от спорта и здорового питания, начинают следить за собой. Публичные люди делают это с особым усердием. VIP-персоны нашли свои любимые способы поддержания хорошей формы и охотно делятся секретами привлекательности.

Теледива Ким Кардашьян старательно культивирует свои округлые формы, поэтому силовым тренировкам предпочитает плавание и йогу. Ким частенько поправляется из-за любви к сладкому, но быстро возвращается в привычный вес благодаря низкоуглеводной диете.

Вообще, йога – одно из самых популярных фитнес-направлений у VIP-персон. Восточными практиками увлекаются как зарубежные, так и отечественные знаменитости. В их числе Ева Лонгория, Хайди Клум, Мадонна, Памела Андерсон, Стинг, Алессандра Амброссио, Синди Кроуфорд, Кармен Электра, Ксения Собчак, Жизель Бундхен, Гвиннет Пэлтроу, Холли Бэрри, Анна Курникова, Дженнифер Энистон, Леди Гага, Натали Портман, Ольга Аленова и Джамала.

Телеведущая Инна Цымбалюк тоже относится к адептам йоги, но этим ее спортивные пристрастия не ограничиваются: «Летом занимаюсь кайтингом, зимой – катаюсь на лыжах, а в межсезонье предпочитаю йогу. Периодичность тренировок зависит от рабочего графика. Если нет возможности попасть в спортзал, занимаюсь дома. Стараюсь делать это как минимум 2-3 раза в неделю», - рассказала она.

Инна не меняет интенсивность тренировок, в зависимости от времени года: «Я стараюсь, чтобы круглый год нагрузки были равномерными, потому что у меня такая работа, что хорошо нужно выглядеть не только летом». Как правило, хорошая фигура не возможна без правильного питания: «Я не могу сказать, что я себя в чем-то ограничиваю. Если я хочу, то я ем. Но мне повезло, что я мало хочу».

Кроме спорта, прекрасно помогают поддерживать в тонусе организм всевозможные спа-процедуры: «Я очень люблю массаж, особенно – тайский. Можно сказать, что я гурман всевозможных массажей», - поделилась Цымбалюк.

Пробежки – один из самых проверенных способов поддержать себя в тонусе. Например, актриса Деми Мур старается каждый день выходить на пробежку и увлекается кардиотренировками: чередует отжимания, прыжки со скакалкой, приседания, упражнения для пресса. Иногда, если лень бегать, актриса надевает удобную обувь и ходит в быстром темпе. Деми следит за собой под руководством личного фитнес-тренера. По его советам она занимается не менее пяти раз в неделю. Именно такой ритм тренировок позволяет очень быстро достичь заметных результатов и справиться с возрастными изменениями фигуры.

Но не все знаменитости занимаются пробежками так же регулярно, как Деми Мур – некоторым достаточно «показательного выступления» время от времени. Каждый год топ-модель Наталья Водянова устраивает в Париже благотворительный марафон, чтобы привлечь общественное внимание к деятельности своего фонда «Обнаженные сердца». Девушка каждый раз финиширует в числе первых. 20 километров она легко преодолевает за два часа. Наталья утверждает, что таких успехов она добивается без всяких дополнительных тренировок – она так занята, что, по ее словам, «даже 50 метров не пробежала с предыдущего года».

Принцесса Монако Шарлотта Казираги выбрала для себя по-настоящему королевское увлечение – она профессионально занимется конным спортом. Периодически внучка Грейс Келли участвует в турнирах. Например, в январе она боролась за победу на скачках в Швейцарии, а в марте появилась в турнире по скачкам на юге Франции. Наряд ей сшили дизайнеры Gucci, ведь она является лицом последней коллекции бренда.

Кейт Миддлтон еще в колледже серьезно увлеклась теннисом и легкой атлетикой. После поступления в университет в числе ее фаворитов оказались такие виды спорта, как хоккей и нетбол (женская разновидность баскетбола). Конечно же, физическая активность не могла не сказаться на фигуре. Герцогиня Кэтрин до сих пор неравнодушна к хоккею. Например, в марте этого года она прибыла с официальным визитом в лондонський Olympic Park, где тренируются лучшие спортсменыАнглии. Кейт уверенно вышла на площадку и сыграла в хоккей на траве с профессиональными спортсменами.

Супруга президента США Мишель Обама активно занимается фитнесом, любит кататься на велосипеде, пропагандирует здоровый образ жизни, а такжеявляется основателем и вдохновителем программы Let's Move!, направленной на борьбу с детским ожирением. А для самого Барака Обамы во внутреннем дворе Белого дома специально построили баскетбольную площадку. Правда, он пока не добился таких успехов в спорте, как его супруга. Недавно на публичном празднике президент США попал мячом в кольцо лишь с восьмого раза.

Украинские политики тоже следят за здоровьем. Например, Президент Украины Виктор Янукович каждое утро бегает по специальной тропинке из пеньков, чтобы поддерживать форму. Он также 3-4 раза в неделю играет в теннис как минимум по полтора часа и каждый день в 5 км плавает в бассейне. А премьер-министр Николай Азаров каждый день утром проплывает по одному километру, потом 30 раз подтягивается.

Политик Валентина Семенюк-Самсоненко за последние полгода похудела на 11 кг. И это не удивительно, ведь она не проводит ни одного дня без физических нагрузок: «Я веду здоровый образ жизни. Каждое утро обязательно в моем распорядке есть велопоездки от 2,5 до 5 километров. Также – обливание холодной водой, упражнения. Зарядку я начала делать с 1995 года, поселившисьв Киеве. Ведь когда я жила в селе, мне было легче поддерживать себя в хорошей форме – там пашешь как папа Карло. А, живя в городе, нужно позаботиться о дополнительной физической нагрузке».

Нардеп обходится без помощи фитнес-инструкторов и салонных процедур: «Никогда не ходила в фитнес-клубы, ни с кем не консультировалась о физических нагрузках. Спа-салонами тоже не интересуюсь. Когда приезжаю в родительский дом, люблю попариться в бане, слегка натершись медом с отцовской пасеки», - поделилась она, - «Также я получаю прекрасный заряд, когда приезжаю на родительскую землю, хожу по ней босиком. Особенно прекрасно делать это весной или ранним летом, когда появляется первая свежая трава».

Семенюк-Самсоненко не сидит на жестких диетах, но все же контролирует свое питание: «Как говорили Валентина Толкунова и Людмила Зыкина, есть можно все, но только на ведро меньше (смеется). Стараюсь употреблять натуральные продукты, нашу украинскую еду, желательно из села. Ограничиваю себя в сладостях и мучном. А в основном ем все, что мне хочется».

Бизнесмен и продюсер Тимофей Нагорный уделяет физическим нагрузкаммного внимания: «Я всю жизнь активно занимался спортом. Хожу минимум раз в неделю в бассейн, пару раз в неделю – в тренажерный зал. Зимой стараюсь найти время покататься на лыжах. Летом отдыхаю с детьми на море. Приближается пляжный сезон, а значит, нужно больше времени уделять себе и своему здоровью, не забывать о внешней физической форме, следить за диетой. Если эти условия будут соблюдены, к пляжному сезону можно выглядеть практически идеально», - рассказал Тимофей.

Нагорный не обращается за помощью к фитнес-инструкторам: «Я работал тренером, а потому мне не нужны чьи-то подсказки – лучше меня никто не знает мое тело. Я могу сам корректировать свои нагрузки, вижу, когда их нужно наращивать, обращаю внимание на те части тела, которым нужно уделить особое внимание. Я владею огромным спектром упражнений, которые могут не только восстановить фигуру, но и откорректировать ее в максимально короткое время».

Перед началом летнего сезона Тимофей Нагорный обращает особое внимание на свой рацион: «Я ем все подряд, но когда начинаю восстанавливать физическую форму, стараюсь сократить мучное и сладкое. Когда тренируешься, нужно, чтобы организм в достаточном количестве получал все витамины и минералы. Тогда нужный эффект от тренировок будет достигнут быстрее».