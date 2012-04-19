Дом Кристины Черновецкой: причал для яхты в заповедной зоне

На участке возле дамбы в Конча-Заспе, который принадлежит Кристине Черновецкой, вовсю кипят строительные работы. Напомним, совсем недавно дочь мэра родила четвертого ребенка — от нового супруга-москвича.



Сейчас огромный дом обкладывают специальной плиткой — черного и нежно-бежевого цвета. Работы выполняет бригада рабочих-португальцев, которые ни по-русски, ни по-украински не понимают. Сам участок выходит к озеру. На берегу уже построили большой причал для яхты, а также широкие ступени, которые ведут прямо к воде. Хотя местные жители утверждают, что плавать тут на катерах и яхтах запрещено, разве что на весельной лодочке можно — заповедная зона. С другой стороны озера расположились базы отдыха. Правда, практически все пляжи уже захвачены, на них построены коттеджи или стоят заборы. Уцелел единственный пляж, принадлежащий Кабмину.























