Черновецкий хранит деньги в чулке, а у Гереги три квартиры

20 апреля 2012, 11:56

Киевские чиновники отчитались о доходах

Киевские чиновники отчитались о своих доходах. Мэр столицы Леонид Черновецкий, как оказалось, расстался с недвижимостью и вертолетом, семья спикера Киеврады Галины Гереги — крупные землевладельцы, а Попов избавился от «Ланоса», пишет "Сегодня".

Мэр Киева Леонид Черновецкий в 2011 году стал беднее — его доход составил 11,53 млн грн (в 2010 году он задекларировал 15,5 млн грн). Несмотря на отсутствие на рабочем месте, мэр получал по 18,5 тыс. грн в месяц (222,6 тыс. грн за год), а дивиденды от банковских вкладов составили 35,4 тыс. грн. Но самый большой доход Черновецкого был от продажи имущества — 9,96 млн грн, (еще 1,3 млн он заработал на аренде). Что после развода досталось Алине Айвазовой, декларация умалчивает, ведь она уже не является членом его семьи.

Исходя из отчета мэра, у него нет членов семьи, хотя в этом году, разведясь с Алиной Айвазовой, он вступил в брак с Еленой Савчук. В графе "Авто" мэр указал только год выпуска трех транспортных средств без марки, а также поставил прочерк в разделе "Счет в банке". Зато, несмотря на отсутствие на Крещатике, 36, он стабильно получал немаленьную зарплату, равно как и активно трудился "на стороне", о чем говорит общая сумма его дохода.

Секретарь Киеврады Галина Герега в прошлом году заработала 7 млн грн. Напомним, ее семья является владельцами сети строительных супермаркетов «Эпицентр», сейчас этим бизнесом руководит супруг. Зарплата спикера горсовета составила 294 тыс. грн (по 24,5 тыс. грн в месяц). Никакой материальной помощи она не получала — львиную долю дохода составили дивиденды — 6,7 млн грн, а на ее банковских счетах всего 3 тыс. 941 грн. Но на Галину Герегу оформлено много недвижимости: два участка — 20,25 и 1,87 га — и три квартиры площадью 189, 151 и 63 кв. м. А также садовый домик в 120 кв. м и гараж в 19 квадратов. Еще немало недвижимости у ее семьи. В их руках шесть земучастков (21,7, 9,3, 3,2, 5,1 га, 0,06, 0,13 га), три квартиры (151, 57 и 38 кв. м) и три дома (162, 109, 120 кв. м). Возможно, многие участки находятся под «Эпицентрами». При таком огромном количестве недвижимости у семьи есть всего 2 машины — Isuzu trooper V 3500 (старенький джип 1998 г. выпуска) и Lexus LS 430 (2005 г.).

За прошлый год глава столичной администрации Александр Попов заработал 242 тыс. 755 грн. Его зарплата составила 208 тыс. 347 грн (17 тыс. 362 грн в месяц, это на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом году). На счетах у Попова 168 тыс. грн — ровно столько же, сколько и год назад. Есть квартира в Комсомольске 71 кв. м. А вот «Ланос» из гаража Попова исчез — теперь у него только «Лексус» ЕS 3500. Вероятно, он его продал за 20 тыс. грн (эта сумма числится как доход от продажи движимой и недвижимой собственности). Зато появился земельный участок 0,05 га. Также он арендует домик в Пуще — 59 кв. м.

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