Митрополиту УПЦ МП подарили новое люксовое авто

Настоятелю Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу подарили на день рождения новенький Лексус. Подарок близ его резиденции на территории Лавры сняли специальные корреспонденты ТСН.Особливе. Авто без номеров под дверь именинника пригнал неизвестный мужчина. Через открытые двери Лексуса видно полиэтиленовые чехлы на кожаных сиденьях цвета беж. Такое авто только в базовой комплектации стоит от 118 тысяч долларов. Наместнику Киево-Печерской Лавры Павлу сегодня исполняется 51 год. Весь день его поздравляют ВИП-верующие - из-за политиков, которые отправились к митрополиту на поклон, стоял в пробках весь центр Киева. Подаренный сегодня наместнику Лавры Лексус - не единственное авто класса люкс в автопарке отца Павла. В прошлом году ему подарили люксовый Мерседес. Свой 50-летний юбилей митрополит Вышгородский отмечал с помпой - тогда его сначала поздравили в Лавре, а потом устроили грандиозную гулянку в одном из столичных отелей.

Священнические забавы и его подарки активно снимали журналисты и батюшке это не слишком понравилось. Вспомним историю "любви" ТСН отца Павла. Юбилей наместника Лавры Павла начинался скромно. С 50-летием его приходили поздравлять нашеукраинцы Ксения Ляпина и Кирилл Куликов, регионал Василий Горбаль и жена Анатолия Кинаха Марина. Масштабной гулянки в монастыре тот день не было, потому что праздник пришелся на Страстную неделю. Гости, кроме цветов, несли и подарки, завернутые в пакеты и только один скрыть не удалось. К крыльцу резиденции архиепископа подали роскошный мерседес. Его стоимость - 100 тысяч долларов. Уже на следующей неделе архиепископ Вышгородский и Чернобыльский приехал на нем на свой же торжественный банкет за стенами монастыря. На Мерседесе уже красовался персональный номер. В столичном отеле "Русь" в это время продолжали преподносить владыке Павлу нематериальные подарки. Музыкальное сопровождение банкета на 600 гостей обеспечивали Таисия Повалий и звезда шансона Стас Михайлов. Архиепископ Павел не обрадовался журналистам особенно после того, как они поинтересовались ценами на обслуживание четырехколесного подарка. "Ты хочешь, чтобы я побил камеру, нет? Мне подарили, я езжу, а тебе желчности характера никто не подарит. Все! Это - средство передвижения! А, священник должен идти пешком, по-вашему? Ты получишь, ибо потом дети будут за твою ложь отвечать", - рассыпался угрозами тогда архиепископ. Павел настолько обиделся, что больше журналистов 1+1 на порог не пускает.

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Патриарх Кирилл ездит на Mercedes, а Митрополит Владимир – на Lexus

фото http://polemika.com.ua/