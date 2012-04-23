Кучме подарили меч с инкрустацией, а Януковичу - именные блюда с гравировкой

23 апреля 2012, 10:50

В Украинском доме открылась выставка президентских подарков

Судя по экспозиции из 150 вещиц, больше всего презентов накопилось у Леонида Кучмы, а самые скромные — у Виктора Ющенко. Все подарки президентов хранятся в библиотеке Вернадского, там их примерно 1,5 тысячи. Включая и велосипед «Украина», подаренный Януковичу журналистами.


Неизгладимое впечатление, похоже, произвел на посетителей длинный меч с инкрустацией, подаренный Леониду Кучме на 60-летний юбилей тогдашним генпрокурором Михаилом Потебенько. «Ого, интересно, на что прокурор президенту тогда намекал», — шутила парочка пенсионеров, разглядывая клинок сквозь стекло. Меч самый длинный в коллекции (1 м 35 см), так называемый двуручный (его можно держать двумя руками). Кроме него, тут есть и изогнутая сабля от Военно-Морского Флота России. А посреди зала красуется «золотая бутса» от футбольной команды «Динамо», которую обычно вручают лучшему бомбардиру национальной сборной. Тут же и символ Донецкой области — известная пальма Мерцалова — маленькая ее копия, подаренная Данилычу. Хотя Кучме любили презентовать музыкальные инструменты, струны для гитары, на выставке ничего подобного не нашлось. Зато есть деревянные шахматы с фигурками в виде казаков и турецких воинов.



У Виктора Ющенко с подарками как-то не сложилось. Чаще всего ему преподносили булавы. Хотя говорят, что в закромах музея подарков много разной посуды, рушников и вышиванок, но в зале их почему-то не выставили. Зато есть деревянный резной веер. От японской стороны Ющенко дарили деревянную картину с изображением двух аистов, а от казахской Виктор Андреевич получил статуэтку «Золотого воина» из металла с росписью. Среди презентов обнаружился красивый кинжал в резных ножнах от грузинского президента и кума Ющенко Михаила Саакашвили. А бывшая глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе преподнесла «оранжевому» лидеру оригинальную тарелку с изображением типичных балкончиков старого Тбилиси.



У нынешнего президента Виктора Януковича подарков накопилось пока не так много. Чаще всего ему дарят разные именные блюда с гравировками. Например, есть блюдо Tiffani от Генсекретаря ООН Пан Ги Муна. Есть расписная китайская ваза и несколько статуэток — «Девушка с лавровым венком» из мрамора и металла от Национального олимпийского комитета, «Капитолийская волчица» из бронзы и мрамора от мэра Рима, а также кубок «Боксерская рукавичка» от ассоциации единоборств. От руководителя главка КРУ Янукович получил большое панно из керамики и цветного стекла с изображением здания АП на Банковой. Но превзошел всех президент Македонии, преподнеся фрагмент мозаичного пола из базилики VI—V столетия до н.э.



Юрий Лазуто, бывший руководитель службы протокола президента Леонида Кучмы, говорит, что все подарки дороже 50 долларов принято сдавать в фонд подарков. «Можно, конечно, какую-то картину повесить в кабинете или поставить дорогую статуэтку у себя на столе, но все это принимается на баланс и после ухода с должности забрать подарки с собой нельзя. Также есть ограничения на подарки, которые являются достоянием народа, их дарить тоже нельзя. Помню, Леониду Кучме подарил израильский президент подставку под ручки из дорогого камня, который был добыт в священных местах. Но к нему прилагался специальный сертификат. А сам Кучма как-то передал старинные ноты немецкого композитора немецкой стороне. И даже потом ему задавали вопросы: почему он так сделал, мол, это может быть достоянием страны. Но проблема разрешилась, во всем разобрались», — вспоминает Лазуто.


По теме:


VIP-ам дарят носки, БТР и страхование от крокодила

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять