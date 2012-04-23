Кучме подарили меч с инкрустацией, а Януковичу - именные блюда с гравировкой

Судя по экспозиции из 150 вещиц, больше всего презентов накопилось у Леонида Кучмы, а самые скромные — у Виктора Ющенко. Все подарки президентов хранятся в библиотеке Вернадского, там их примерно 1,5 тысячи. Включая и велосипед «Украина», подаренный Януковичу журналистами.



Неизгладимое впечатление, похоже, произвел на посетителей длинный меч с инкрустацией, подаренный Леониду Кучме на 60-летний юбилей тогдашним генпрокурором Михаилом Потебенько. «Ого, интересно, на что прокурор президенту тогда намекал», — шутила парочка пенсионеров, разглядывая клинок сквозь стекло. Меч самый длинный в коллекции (1 м 35 см), так называемый двуручный (его можно держать двумя руками). Кроме него, тут есть и изогнутая сабля от Военно-Морского Флота России. А посреди зала красуется «золотая бутса» от футбольной команды «Динамо», которую обычно вручают лучшему бомбардиру национальной сборной. Тут же и символ Донецкой области — известная пальма Мерцалова — маленькая ее копия, подаренная Данилычу. Хотя Кучме любили презентовать музыкальные инструменты, струны для гитары, на выставке ничего подобного не нашлось. Зато есть деревянные шахматы с фигурками в виде казаков и турецких воинов.







У Виктора Ющенко с подарками как-то не сложилось. Чаще всего ему преподносили булавы. Хотя говорят, что в закромах музея подарков много разной посуды, рушников и вышиванок, но в зале их почему-то не выставили. Зато есть деревянный резной веер. От японской стороны Ющенко дарили деревянную картину с изображением двух аистов, а от казахской Виктор Андреевич получил статуэтку «Золотого воина» из металла с росписью. Среди презентов обнаружился красивый кинжал в резных ножнах от грузинского президента и кума Ющенко Михаила Саакашвили. А бывшая глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе преподнесла «оранжевому» лидеру оригинальную тарелку с изображением типичных балкончиков старого Тбилиси.







У нынешнего президента Виктора Януковича подарков накопилось пока не так много. Чаще всего ему дарят разные именные блюда с гравировками. Например, есть блюдо Tiffani от Генсекретаря ООН Пан Ги Муна. Есть расписная китайская ваза и несколько статуэток — «Девушка с лавровым венком» из мрамора и металла от Национального олимпийского комитета, «Капитолийская волчица» из бронзы и мрамора от мэра Рима, а также кубок «Боксерская рукавичка» от ассоциации единоборств. От руководителя главка КРУ Янукович получил большое панно из керамики и цветного стекла с изображением здания АП на Банковой. Но превзошел всех президент Македонии, преподнеся фрагмент мозаичного пола из базилики VI—V столетия до н.э.







Юрий Лазуто, бывший руководитель службы протокола президента Леонида Кучмы, говорит, что все подарки дороже 50 долларов принято сдавать в фонд подарков. «Можно, конечно, какую-то картину повесить в кабинете или поставить дорогую статуэтку у себя на столе, но все это принимается на баланс и после ухода с должности забрать подарки с собой нельзя. Также есть ограничения на подарки, которые являются достоянием народа, их дарить тоже нельзя. Помню, Леониду Кучме подарил израильский президент подставку под ручки из дорогого камня, который был добыт в священных местах. Но к нему прилагался специальный сертификат. А сам Кучма как-то передал старинные ноты немецкого композитора немецкой стороне. И даже потом ему задавали вопросы: почему он так сделал, мол, это может быть достоянием страны. Но проблема разрешилась, во всем разобрались», — вспоминает Лазуто.



По теме:



VIP-ам дарят носки, БТР и страхование от крокодила