Как нардеп от БЮТ Боднар с однокурсниками отдыхала

Народный депутат от БЮТ Ольга Боднар приняла участие во встрече с однокурсниками физического факультета Киевского университета им.Т.Шевченко. В день физика, 21 апреля, в одной из аудиторий на ВДНХ встретились однокурсники. Боднар университет окончила в 1987 году. Концерт организовали первокурсники и выпускники. "Бютовка" пела песни и даже сыграла роль телеведущей Кати Осадчей, разыграв сценку.























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