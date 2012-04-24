Лиза Ющенко занимается йогой и носит колготки в сердечки

Светская тусовщица Лиза Ющенко, сестра телеведущей Маши Ефросининой, показала личные фотографии из жизни с сыном третьего президента Украины Андреем Ющенко. Судя по фото, невестка бывшего президента занимается йогой, любить повеселится в компании подруг и любимого мужа. Но больше всего Лиза Ющенко любит красит ногти разноцветными лаками. Если верить Лизе, носгти сегодня надо красить всевозможными оттенками серого цвета.































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Фото: Instagram







