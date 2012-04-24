В кабинете Табачника много книг и модель вертолета

Обстановка рабочего места министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника весьма лаконична и непритязательна. Мебель министру Табачнику достала от его предшественника. Собственно, после Ивана Вакарчука, как отметили в министерстве, в кабинете практически ничего не меняли – ограничились, разве что, косметическим ремонтом.



На рабочем столе министра образования – два монитора. Также на столе были замечены часы и стаканчики для канцелярских принадлежностей, среди которых мы увидели одинокого журавлика-оригами. По правую руку – столик с телефонами и правительственной связью. За ними в углу комнаты разместился ЭЛТ-телевизор с тюнером кабельного ТВ.



На книжных полках у министра обосновалось собрание книг из серии «Школьная библиотека», несколько словарей, учебное пособие «Украинский язык для стран СНГ», «Тихий дон» Шолохова, а также произведения украинского философа Григория Сковороды. Кроме того, был замечен ряд изданий энциклопедического характера: «Легенды мира денег» (своеобразная настольная энциклопедия нумизмата, рассказывающая о деньгах и историях, с ними связанных), «Атлас Библейской истории», «Кортики ХХ века», а также энциклопедия украинского казачества «Україна – козацька держава, а также Еврейская военная энциклопедия.



На комоде – несколько сувениров: модель вертолета МИ-17-1В Кременчугского летного колледжа Национального авиационного университета и миниатюрная копия памятника первой учительнице, установленного на территории педуниверситета им. Сковороды в Харькове и модель учебного парусного фрегата «Дружба». Парусник принадлежит Одесской национальной морской академии и стоит «на приколе» в Военной гавани Одессы.





















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