Леся Оробец влюбилась за 15 минут

Нардеп Леся Оробец отмечает восьмую годовщину брака. В честь этого знаменательного события политик выложила в Facebook альбом со своими свадебными фотографиями, который назвала "8 лет вместе". В качестве сопровождения к фото Леся написала трогательный комментарий: "В 15 лет хватило одного взгляда, чтобы влюбиться. 2 года, чтобы он меняразглядел :) Еще 4 года мы встречались, испытывая себя. И наконец решили обвенчаться и жить вместе. Память, помню, мы считали себя взрослыми - нам обоим было уже 21 :) При этом все вокруг жаловались, что нам еще рано:)))". Сейчас у пары две дочери - Соня и Эрика-Соломия.

В народе говорят, что спустя 8 лет совместной жизни отмечают жестяную свадьбу. Жесть - симовол обновления отношений между супругами. На эту дату принято дарить всевозможные изделия из металла: подносы, кастрюли, статуэтки, да хоть бы и конфеты, но обязательно в жестяной коробке. Для тех, кому кажется что жесть - это не очень романтично, существует альтернативный вариант. Восьмилетие брака также называют маковой свадьбой. Алый цветок символизирует, что люди за годы своего союза сохранили яркие, страстные отношения. А обязательным атрибутом празднования должен стать маковый пирог на столе. Судя по тому, как радуется годовщине Леся Оробец в соцсетях, любое из определений абсолютно справедливо для ее брака.

Фото со страницы Леси Оробец в Facebook