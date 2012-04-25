Иванющенко пришел в Раду в часах за $685 тыс.

На недавнем заседании Верховной Рады политик Юрий Иванющенко блеснул не только своей персоной, но и замечательными турбийонами Ulysse Nardin Alexander the Great Westminster Carillon Tourbillon 780-90 - настоящим произведением часового искусства. Часы сделаны в кол-ве 50-и шт и цену им сложить никто не может, однозначно известно, что это дороже 100000 уе, некоторые утверждают, что цена под пол-миллиона долларов. Ою этом рассказал на своей странице в Facebook фотограф Владислав Содель.

"Чем хороши всякие поименные голосования, в ВР? Дык, можно увидеть депутатов-невидимок. Сегодня, за нового омбудсмена, пришел в Раду проголосовать Юрий Иванющенко, который утверждает, что он и одиозный бандит Юра Енакиевский, это разные люди. Таки да, часы могут стоить от полумиллиона баксов и выше, все зависит, от того, как решат в Улисс Нардин", - написал Содель.

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