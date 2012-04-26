Как Чичкан угощал бывшего зятя Кучмы шампанским

Один из самых известных ярких личностей отечественного современного искусства Илья Чичкан открыл персональную выставку. Его работы были представлены на Венецианской биеннале, Биеннале в Сан-Паоло и Европейская биеннале современного искусства Манифеста. Теперь Киев может увидеть новые работы художника, созданы во время путешествия в Таиланд. Свой новый проект «Kingdom» Чичкан называет «шизо-арт» - особый мир снов и фантазий. «Наша душа – нелегализированное сказочное королевство, в котором только мы имеем право править. И это самая крутая недвижимость!», - объясняет Чичкан. Попробовать понять его можно, только посмотрев его работы. Кстати, на открытии выставки собралось не так много знаменитых, но зато разбирающихся в искусстве людей. Известных приглашенных в тот вечер было почему-то совсем мало, но среди них оказался бывший зять экс-президента Леонида Кучмы Игорь Франчук с женой. Да и они, поговорив с виновником торжества и выпив по бокалу шампанского, незаметно и удалились.



















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