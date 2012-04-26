Милевский ездит на тусовки на Ferrari

Нападающий «Динамо» Артем Милевский любит красивую и веселую жизнь, и может себе это позволить. По некоторым данным, за год футболист зарабатывает $1,6 млн. Недавно он купил красный Ferrari с откидным верхом. Протестировал машину на дорогах Киева, и теперь ездит на кабриолете на тусовки. В среду вечером Милевский приехал на новеньком Ferrari в один из киевских ресторанов, где проходила вечеринка «Женщину года-2012». Кстати, на этом же светском мероприятии был и его коллега по цеху Андрей Шевченко.









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Фото JetSetter