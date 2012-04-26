Секретарь Киевсовета Герега сделала пластику?!

Секретарь Киевсовета (совладелица сети гипермаркетов «Эпицентр») Галина Герега появилась на сегодняшнем заседании Киеврады омоложенной и с новой прической. Возможно, у секретаря Киеврады просто удачный макияж. Однако на фотографии хорошо видно явно помолодевшее лицо Гереги. В ее окружении говорят, что пластику секретарь Киеврады не делала. Преобразиться ей помогло изменение прически, к тому же раньше у совладелицы "Эпицентра" не было профессионального визажиста. В поддержку этой версии приближенные к секретарю Киеврады заверяют, что заседания в мэрии проходят каждые три недели, так что шеф попросту не успела бы отойти после операции. Теперь визажист делает ей макияж перед каждым заседанием.









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