Депутат Киевсовета носит часы за 390 тысяч евро!

Депутат Киевсовета Павел Гречкивский носит часы невероятно дорогие часы. Свой наручник он засветил в четверг на заседании Киевсовета. Итак, Parmigiani Toric Westminster, как у Гречкивского, стоят целых 390 тысяч евро. Об этом на своей странице в Facebook пишет фотограф Влад Содель: «Депутат обычный, прошел в горсовет с блоком Черновецкого, возглавляет юридическую фирму ООО «Украгрокомерс», бизнес-партнер депутата ВР от НУНС Николая Мартыненко».

Иванющенко пришел в Раду в часах за $685 тыс.

Злочевский носит Cartier из белого золота (ФОТО)

Коммунист Царьков носит часы по фантастической цене (ФОТО)









В свое время VIP.glavred писал о часах Parmigiani олигарха Рината Ахметова: «Простые часы Parmigiani Toric Westminster, как у господина Ахметова стоят $536 910. Но надо учитывать, что наручник украинского олигарха полностью украшен драгоценными камнями, а это существенно поднимает цену».





Могилев носит часы Zenith за $ 9 тыс., а Блызнюк - за $ 5,5 тыс. (ФОТО)

Путин на правой руке носит недорогие часы (ФОТО)



Но господин Гречкивский не единый, кого сегодня подловил объектив наблюдательного фотографа. Секретарь Киевсовета Галина Герега, которая славится своей любовью к бриллиантам, носит Breguet Reine de Naples из «белого золота, украшен 117 бриллиантами с заводной головкой с алмазом». Стоимость ее часов достигает 30 тысяч евро.







Главный налоговик страны носит на руке €12 тыс. (ФОТО)

Лиза Ющенко носит часы за $100 тыс. (ФОТО)

Сын Шуфрича учится в Швейцарии и носит часы за $16 тыс.

Напомним, что часам Breguet отдают предпочтение супруга президента Людмила Янукович – ее наручник стоит около 28 тысяч евро, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который однажды «попал под прицел» VIP.glavred’а – он носит Breguet почти за 30 тысяч евро, и бывшая чиновница Ирэна Кильчицкая – за свой аксессуар она отдала 40 тысяч евро. Цена часов Breguet народного депутата Натальи Королевской достигает 82 тысяч евро. Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский ителеведущий Савик Шустер носят приблизительно одной модели Breguet - от 95 тысяч долларов до 126 тысяч условные единиц.









Итоги 2011 года: VIP-аксессуары