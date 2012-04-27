Виктория Бэкхем носит платья имени себя и ботинки от Лубутена

Гардероб звездного дизайнера
Жена знаменитого футболиста и мать четверых детей Виктория Бэкхем и сейчас может похвастаться идеальной фигурой и отличным чувством вкуса. К тому же Вики отличная модель для своей же одежды, очень часто девушка выходит в свет в платьях именно своего пошива. Среди обуви любимчиками остаются туфли и ботинки от Кристиана Лубутена, сумки же Виктория предпочитает из своей же коллекции «Victoria Beckham».
По теме:
Виктория Бэкхем отметила 38-летие в кругу семьи
Вся правда о Виктории Бэкхем (ФОТО)
Виктория Бэкхем одевает дочку в Prada (ФОТО)
Виктория Бекхэм впервые будет кормить ребенка грудью
Дочка Бэкхема показала всем язык (ФОТО)
Фото на заглавной ok-magazine.ru