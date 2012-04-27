Виктория Бэкхем носит платья имени себя и ботинки от Лубутена

Жена знаменитого футболиста и мать четверых детей Виктория Бэкхем и сейчас может похвастаться идеальной фигурой и отличным чувством вкуса. К тому же Вики отличная модель для своей же одежды, очень часто девушка выходит в свет в платьях именно своего пошива. Среди обуви любимчиками остаются туфли и ботинки от Кристиана Лубутена, сумки же Виктория предпочитает из своей же коллекции «Victoria Beckham».

























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