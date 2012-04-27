Катеринчук пришла на премьеру с Безруковым

В кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма «Матч» - об известном и трагическом «матче смерти» в Киеве в 1942 году. Представляли фильм Сергей Безруков, Остап Ступка, Станислав Боклан, Максим Асадчий и другие, пишет JetSetter. Среди зрителей звездного фильма были народный депутат Виталий Журавский, супруга политика Анастасия Катеринчук, шоумэны Алексей дивеев-Церковный ми Андрей Джеджула, силач Василий Вирастюк , ресторатор Николай Тищенко и многие другие.























