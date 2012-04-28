Моника Беллуччи о морщинах и пластике лица

В майском номере итальянской реакции журнала Vanity Fair героиней обложки стала Моника Беллуччи. В фотосессии для журнала актриса примерила соблазнительное цветочное боди Dolce&Gabbana.

В интервью Моника Беллуччи рассказала о своем отношении к старости и к пластической хирургии: «Морщины лучше, чем неподвижное лицо после пластики. Единственное, что я делала однажды для своего лица, – это витаминное обогащение. Мне не нравится сама мысль о том, что кто-то будет трогать мое лицо. Да и, честно говоря, для актрисы это может быть довольно опасно».















