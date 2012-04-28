Анджелина Джоли одевается лучше, чем Дженнифер Энистон

Журнал Glamour подготовил очередной список звезд, которые одеваются лучше и хуже всех. В этом году его возглавила актриса Кристен Стюарт. Несмотря на то, что внешний вид актрисы нередко подвергается критике, редакторы издания посчитали, что Кристен одевается лучше, чем, в том числе, Виктория Бекхэм и герцогиня Кэтрин.

А на второй позиции оказалась еще одна молодая актриса - Эмма Уотсон, которая в прошлом году была признана журналом номером один.

Значительный скачок вверх за этот год совершила Виктория Бекхэм. Издание хвалит ее за то, что она отлично продумывает парные образы с дочкой Харпер Севен.

Оценил журнал и классический стиль герцогини Кэтрин. А вот ее сестра Пиппа оказалась всего лишь на 47-ом месте. Анджелина Джоли заняла в рейтинге 23 место, а ее бывшая соперница Дженнифер Энистон - лишь 30-е. Забавно, что Ким Кардашьян вошла сразу в два рейтинга: ее назвали как самой стильной, так и одной из самых плохо одетых знаменитостей.

Вот список 30 самых стильных женщин, по мнению журнала:

1. Кристен Стюарт

2. Эмма Уотсон

3. Виктория Бекхэм

4. герцогиня Кэмбриджская

5. Флоренс Уэлч

6. Мишель Уильямс

7. Блейк Лайвли

8. Шерил Коул

9. Оливия Палермо

10. Рианна

11. Кейт Мосс

12. Алекса Чанг

13. Ким Кардашьян

14. Келли Роуланд

15. Кира Найтли

16. Данни Миноуг

17. Рози Хантингтон-Уайтли

18. Ферни Коттон

19. Дженнифер Лопес

20. Мила Кунис

21. Джессика Альба

22. Кэти Перри

23. Анджелина Джоли

24. Эмма Стоун

25. Миранда Керр

26. Леди Гага

27. Бейонсе

28. Диана Крюгер

29. Клеменс Поэзи

30. Дженнифер Энистон

Назвало издание и имена женщин, которые, на его взгляд, не умеют одеваться. Среди них оказались:

1. Кэти Прайс

2. Леди Гага

3. Тэйлор Момсен

4. Ким Кардашьян

5. Никки Рид

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