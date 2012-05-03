Кличко всей семьей развлекались в экстрим-парке

Братья Владимир и Виталий Кличко с семьей один из майских дней решили посвятить активному отдыху. для єтого они отправились в X-PARKе Экстремальная тяга, который находится в киевском Парке Дружбы народов. Дети Виталия Егор, Лиза и Максим и жена Наталия, кажется, были в восторге от активного отдыха на природе. Они лазили на веревках, катались на квадроциклах и водных лыжах (тут свое мастерство показал Владимир Кличко), играли в пейнтбол. А после собрались дружной семьей за столом и пели под гитару.























По теме:

Кличко продал свою медаль за 1 млн. долларов (ФОТО)

Братья Кличко показали фильм о себе (ФОТО)

Кличко удивился, что его жена поет в джаз-клубе

Виталий Кличко привыкает к новому увлечению брата (ФОТО)

Фото http://klitschko-brothers.com/

