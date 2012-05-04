Розинская работникам ГАИ: "Я вам устрою вырванные годы, вы козлы, пошел на х...й"

Практически в центре Киева - на улице Саксаганского - известную телеведущую Наталью Розинскую ... атаковали пятеро гаишников. «Пять здоровых мордоворотов меня побили, расцарапали руку так, что осталась 10-сантиметровая рана, выдирали сумку, угрожали табельным оружием, - эмоционально рассказывала Наталия Розинская. - И причем все это было на глазах у прохожих! Недалеко расположена троллейбусная остановка. А не дай Бог у этого гаишника дрогнула рука, он мог бы кого-то застрелить!..».

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По словам Розинской, она остановилась у цветочного магазина, чтобы купить букет. Но тот оказался закрыт. Наталия уже собиралась отъезжать, как ее остановил сотрудник ГАИ. Телеведущая за словом в карман не полезла и потребовала, чтобы он представился и назвал конкретную причину, почему ее остановили. Наверное, гаишнику не совсем понравился тон дамочки за рулем. Как обычно в таких случаях, началась словесная перепалка. И в конце Наталия произнесла то, что не следует говорить нашим представителям закона в таких случаях: «Я понимаю, зачем вы меня остановили. Но хабарі я не раздаю!». А после хлопнула дверью и поехала.

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Однако далеко уехать ей не удалось - в праздничный день город усиленно патрулировался. И буквально через 150 метров дорогу строптивой блондинке преградили три машины, а пятеро в форме попытались урезонить барышню. «Люди снимали на мобилки, как меня били, так что у меня есть свидетели, - рассказывает Наташа. - Это 365-я статья, злоупотребление властью!».

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Розинская настроена решительно. Для начала она вызвала милицию, сняла побои, были зафиксированы легкие телесные повреждения. Слава богу, подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось. Дальше телеведущая собирается записаться на прием к министру МВД, а также подать заявление в прокуратуру.









P.S. Сейчас на адреса многих СМИ уже начали поступать "подметные письма", в которых рассказываются другие версии произошедшего. Все ли в них правда, мы не можем утверждать, но вот какое видео прислали с письмом нам: Как видно из этого видео, Наталья действительно повела себя брутально. И вот кто кого побил - тоже вопрос.

В письме также указывается, что в тот день на Розинскую сотрудники ГАИ завели четыре протокола: за несоблюдение требований дорожных знаков, за отказ отстановиться на требование инспектора, за отказ предъявить документы и нежелание пройти медосмотр, что автоматически означает вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

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