Как футболисты Алиев и Нинкович в ресторане детей нянчили

Супруга футболиста Александра Алиева Татьяна и дизайнер Ксения Киреева представили совместный проект - бренд детской одежды Fashion Rabbit. Презентация первой коллекции детской одежды состоялась накануне майских праздников в загородном ресторане Giardino. Оценить творения Татьяны и Ксении пришли коллеги Александра - то есть, почти половина киевского «Динамо». Те дети футболистов, которые уже пару лет как сделали первые шаги, вышли на подиум в бархатных нарядах.



Центром светского внимания в этот день стало семейство Милоша Нинковича - коляска с трехмесячной Ангелиной привлекла Александра Алиева и Горана Попова, дети которых уже давно вышли из младенческого возраста. Позже внимание переключилось на малышку Станислава Богуша Дашу, которую вратарь собственноручно водил по ресторану.

































