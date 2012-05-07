Богатырева рассказала о поездке в бутик Louis Vuitton и особняке в английском стиле

Министр охраны здоровья Раиса Богатырева в интервью изданию «Корреспондент» рассказала о своем стиле жизни, о поездке в бутик Louis Vuitton и о загородном домике, который строит ее сын. «У меня вся жизнь - работа. Я не живу, а работаю. Говоря армейским языком, два месяца назад, приняв предложение Президента, я снова отправилась на передовую, - рассказывает Богатырева и продолжает. - … Работаю по 20 часов, это все видят. Мои подчиненные только пришли на работу, а я уже там. Они давно ушли, а я еще около полуночи звоню и уточняю рабочие моменты. У меня все субботы рабочие».







Чтобы выдержать такой ритм работы, человеку необходимо как-то расслабляется, восстанавливать силы, например, тренажерный зал, бассейн. Но все это не для Богатыревой. Как объяснила министр, она не может «похвастать тем, что ведет здоровый образ жизни». «Рабочее утро начинается в шесть, рабочий вечер - после 20:00. Как и у большинства работающих людей», - говорит политик.



Богатырева любит посидеть у камина и чем-то похожа на Тимошенко



Но как любая другая нормальная женщина, Богатырева интересуется модой. Тут же министр поспешила объяснить ситуацию, когда заезжала в бутик Louis Vuitton: «Мы возвращались из командировки - рассматривали возможность открытия перинатального центра в одном из старейших учреждений страны, клинике Грищенко в Харькове. Так вот, мы ехали домой. Машина была служебная, потому что меня забирали из аэропорта. Я недалеко там живу, вот я и говорю, что надо заехать в магазин, поскольку меня попросили передать деньги за подарок, который там брали. Мне об этой ситуации сказали все». О своем «походе» по магазинам Богатырева говорила даже с Президентом Януковичем. «Я общалась с ним относительно ситуации в целом, а потом он говорит мне: «Ты читала, что написали?». Я пояснила ему, что и как», - рассказала политик.







Раиса Богатырева разъяснила ситуацию и вокруг ее загородного домика: «В [столичном пригороде] Конча-Заспе небольшой участок был выделен мне несколько лет назад. Там было какое-то незавершенное строительство. Мы обратились с просьбой за свои деньги по утвержденному проекту и по подтвержденным нашим доходам и расходам построить дом, ГУД [Государственное управление делами] дало разрешение. И вот мы постепенно его строим. Ничего там особенного нет. За это (строительство –Ред.) отвечает сын. Было бы смешно говорить, что строю я, имея такие доходы. Очевидно, что не всегда доходы совпадают с необходимыми расходами, поэтому строим долго».