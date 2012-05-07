Колесников выложил в соцсети фото своего дома

Министр инфраструктуры Украины Борис Колесников на своей странице в Facebook опубликовал фото своего дома и прилегающего участка. «По просьбе соседей, которые устали вылавливать на своих участках людей с фото и видеокамерами, публикую несколько фото с моего участка. Земельный участок, площадью 50048 кв. м был куплен в 2007 году за 13 млн. гривен, при курсе 4,8 гр. за доллар. Дом и остальные постройки стоили 95 млн. гривен. Начинал строить в марте 2008 года, а закончили строительство в марте 2010 года. Дом, 1441 квадратный метр, гостевой дом, площадь 1910,93 кв. м, пристань, 186,6 кв.м», - написано на страничке Колесникова в Fаcebook.

Борис Колесников заработал 166 млн.грн. и ездит на Bentley

























