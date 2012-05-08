Дочь Зеленского отказывается с ним разговаривать

Актер, шоумен, телеведущий и продюсер Владимир Зеленский признался, что, используя для профессионального роста все возможности, обделяет вниманием семью: «Мои любимые девочки – супруга Лена и дочка Саша – обижаются на меня за то, что я женат на работе. Особенно дочь. Супруга иногда сопровождает меня в рабочих поездках, а Сашу берем с собой редко, она в этом году пошла в школу. Вот такая «дискриминация». Когда я в отъезде, дочка даже отказывается разговаривать со мной по телефону: мол, хочешь поговорить, папочка? Только при личной встрече!»

Тем не менее, отпуск семейство проводит вместе: «Несколько раз в год выбираемся на отдых всей семьей. В последний раз были на Мальдивах, хотя сначала собирались в Мексику. Уже нашли тур, заказали экскурсии, но накануне поездки сначала жена получила травму, потом дочка. Представляете, они поскользнулись на одном и том же месте и обе сломали ноги! Так что с мечтой об активном путешествии пришлось распрощаться: лежали целыми днями на пляже».

Партнерши Владимира в кино признанные красавицы. Без ревности в семье не обходится: «Наверное, супруга ревнует. Но мне это даже нравится». Но и сам Зеленский следует примеру своей жены: «Во мне дремлет вулкан страстей. Но Лена не дает повода. И, надеюсь, не даст. Не хочу превращаться в Отелло».

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