Алессандра Амбросио родила второго ребенка

В ночь на 8 мая, в бразильском городе Флорианополисе, звезда шоу Vistoria's Secret Алессандра Амбросио родила здорового мальчика. Счастливую новость сообщила свекровь 31-летней модели. Так мама жениха Алессандры Джейми Мазура написала в своем микроблоге: "Только что в Бразилии у меня родился внук!"





Амбросио и Мазур уже воспитывают трехлетнюю дочь Аню. Как назвали младшего ребенка и когда их с мамой планируют выписать из больницы, пока что не сообщается. Тем не менее, уже в июле модель должна принять участие в открытии бутика Victoria's Secret в Лондоне. К этому времени модель планирует вернуть себе прежнюю форму.

Беременная Алессандра Амбросио рекламирует украшения обнаженной

Напомним, недавно американская певица и телеведущая Джессика Симпсон пополнила ряды звездных мамочек. Так 1 мая у нее родилась дочь, которую назвали Максвелл Дрю Джонсон.

4 мая в семье футболиста Кахи Каладзе и дизайнера Ануки Арешидзе родился родился мальчик, которого назвали в честь отца Кахабером. Старшего сына, напомним, назвали в честь погибшего родного брата Кахи - Леваном.

Фото dailymail.co.uk

