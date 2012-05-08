На смену Карле Бруни приходит мадам «Роттвейлер»

Карла Бруни готовится покинуть Елисейский дворец, а Франция приветствует новую первую леди Валери Триервейлер. Правда, мадам Триервейлер можно назвать первой леди весьма условно. Официально она не состоит в браке с лидером социалистов Франсуа Олландом, победившим во втором туре президентских выборов.







Карла Бруни-Саркози - одна из самых роскошных первых леди (ФОТО)



В последнее время во Франции с первыми леди творится что-то непонятное. Началось все еще во время президентства Николя Саркози. Его вторая супруга Сесилия подала на развод спустя несколько месяцев после инаугурации. Потом у месье Саркози был бурный роман с итальянской экс-моделью, которая в 2008 году официально стала первой леди страны.

Но вернемся к Валери Триервейлер. Политический обозреватель издания Paris Match — персона не менее яркая, нежели певица Бруни. Ее называют Rottweiler. Поговаривают, столь громкое прозвище дама получила среди коллег после того, как залепила пощечину одному из сотрудников. Якобы за высказывание, показавшееся Валери «сексистским».







Фактически Триервейлер станет первой в истории Франции первой леди, чей официальный семейный статус значится как «разведена». С Олландом журналистка встречается около четырех лет. При этом политик отметил, что они не собираются действовать в стиле его бывшего соперника и устраивать свадьбу, дав тем самым пищу для обсуждений СМИ.



Да и Валери обеспокоена тем, что ее личная свобода будет отныне ограничена протоколом. При этом дама настаивает, чтобы ее называли «компаньоном» нового президента, а не «партнершей».







Что еще известно о новой первой леди? По данным французских изданий, Триервейлер заставила Олланда похудеть на 15 килограммов, редактировала его речи, выступала в качестве имидж-консультанта политика. Кстати, в прошлом социалиста не раз уличали в пренебрежении правилами стиля.



Саркози бегает и худеет, чтобы удовлетворять жену Карлу?



Сама Валери одевается как истинная француженка. Она предпочитает классические силуэты и редко появляется на публике без элегантного шарфа на шее. Да, еще Триервейлер была дважды замужем и воспитывает троих детей.



