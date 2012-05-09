Засуха любит обувь на высоком каблуке, а Лутковская - ручной работы

Прежде, чем взяться за законы, народные депутаты берутся за сезонное обновление гардероба. Какие каблуки обивают пороги Верховной Рады, во что одеваются народные избранники и какую обувь предпочитают - интересовались корреспонденты ТСН-Особливе.

Скромный костюм от Ерменегильдо Зенья, однобортный пиджак, застегнутый на одну пуговицу и полосатый черно-белый шелковый галстук, завязанный на широкий виндзорский узел.

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Александр Горошкевич одет по последней парламентской моде. Депутат-регионал активно поддерживает образ брутального мачо - он загорелый, небритый и не дает интервью. Не отстает от молодежи и бывший председатель Верховной Рады Иван Плющ - он похудел, не бреется, и как в юности носит голубые рубашки под серый пиджак. Вообще с наступлением весны в светлое - серое и беж - переодевается большинство депутатов.

Некоторые, независимо от сезона, сочетают пиджаки с национальным колоритом. Лилия Григорович не изменяет себе ни летом, ни зимой - на голове классическая ракушка, черное пальто с крупными блестящими пуговицами и черное платье.

Предпочитает монохром и регионалка Инна Богословоская. Но белый длинный кардиган и черное платье дополняют фиолетовые замшевые туфли. Украсить шею шелковым шарфиком решила депутат от фракции НУ-НС Ирина Геращенко. Он напоминает коллекцию Эрме двухлетней давности. Впрочем, хотя фирма, основанная почти столетие назад, и выпускает ежегодно сотни новых принтов, старые не дешевеют - минимум 300 долларов. Зато плащ нашеукраинки - это свежая коллекция Барбериз, последний писк моды. Такие носят все голливудские знаменитости. В интернете такой тренч можно купить за 2000 евро, если настоящий. Подделка стоит вдесятеро дешевле.

За новыми коллекциями обуви следят и парламентарии-мужчины. В этом году в тренде - Черч, Прада и Гуччи. Больше парламентарии любят остроносую. Она визуально удлиняет законотворческие ноги. Кое-где блестящие или из крокодиловой кожи. Самая дешевая - 500 долларов за пару. Впрочем, комментировать свою одежду народные избранники отказываются. Говорят, что тема несерьезная.

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А вот регионал Татьяна Засуха об обуви болтает охотно. Она тоже любит блестящие, но еще и на каблуках. Больше - белую. Но подойдет и цветная, с открытыми пальчиками. Любимая марка депутата - Кристиан Лубутен. "Я всегда люблю обувь такую серьезную, красивую, на высоком каблуке. Мне кажется, она всегда стройнит женщину. Меня теперь одевает сынок, он очень часто ездит за границу. Больше разбирается в моде, чем я. Он покупает мне сумки, покупает обувь" , - рассказала нардепка. Самая дешевая пара от Кристиана Лубутена обойдется в 600 долларов. Ценовой максимум - вдвое больше.

На свой вкус больше, чем на цену полагается новый омбудсмен Валерия Лутковская. Говорит, что обувь ценит удобную, но на каблуках. Однако не может вспомнить ни марку обуви, ни название сумки. "Понятия не имею, давайте вместе посмотрим", - предлагает Лутковская Скромное название Мармол выдает благородное происхождение. Это нестареющая классика от Фенди. Ручная работа, кожа и натуральная краска. Цена - полторы тысячи долларов. Это как раз минимальная депутатская зарплата.

Майский дресс-код Верховной Рады (ФОТО)