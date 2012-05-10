Павленко понравилось на Мальдивах, а Чорновилу - на кемпинге в Италии

Для политиков лето нынешнего года должно быть жарким не только по температурным показателям. Большинство украинских парламентариев и желающих ими стать ожидает высокое напряжение предвыборной борьбы, которой они планируют посвятить предстоящие отпуска.



Среди опрошенных ТСН.ua политиков лишь Михаил Бродский, глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, еще не думал о своих планах на лето. А вот его коллега, глава Антимонопольного комитета Василий Цушко занят настолько, что даже лаконичную фразу «буду все лето работать» сказал не лично, а передал через пресс-службу ведомства.



Не менее трудолюбивым оказался и народный депутат, внефракционный Олег Ляшко. «Я прошлое лето, и позапрошлые летние каникулы использовал для общения с людьми, путешествий по стране. Например, летом в одиннадцатом году, в течение июля-августа, когда все другие политики отдыхали, я посетил 20 областей Украины», - рассказал он. Сейчас об отдыхе политик не может даже мечтать. «Этим летом у меня будет не менее напряженный график, ведь на июль приходятся выборы мэра Киева, куда я баллотируюсь, поэтому понятно, что никакого отдыха не будет, вместо него меня ждет постоянная работа и встреча с избирателями - как в Киеве, так и целом по стране», - говорит Ляшко. Но несмотря собственную занятость, он собирается позаботиться об отдыхе своих близких. «Семью свою - жену, дочь, маму и племянницу - планирую отправить на пару недель в Крым или в Бердянск, пока выбираем, - делится он своими планами. - Если у меня будет возможность хотя бы на день к ним прилететь, конечно, я ей воспользуюсь».







Так же мало надежд на летний отпуск и у лидера коммунистов Петра Симоненко. «Сразу хочу вас обрадовать: я в этом году отдыхать вообще не буду, потому что должен встречаться с избирателями, разъяснять им позицию партии», - рассказал Петр Николаевич. Далее он пояснил, что не только выборы побуждают его отказаться от летнего отдыха, просто главный коммунист страны вообще не любит бездельничать: «Лето провожу в зависимости от возможностей и конкретных условий, год на год не приходится. Собственно, отдыхаю я очень мало, просто не люблю бездействие. День-два-три в отпуске, и я уже начинаю скучать без работы».





Бютовец Андрей Шкиль поддерживает общий тренд политического лета-2012: «У меня на лето один план - выборы, никаких планов на отдых нет. Не думаю, что получится хоть на день вырваться». Господин Андрей рассказал, что имеет страсть к горам, особенно к его любимым Карпатам. «Когда выпадает свободное время, то отдаю предпочтение отдыху в горах, потому что сам я из Львова, из предгорья Карпат. Иногда отдыхаю в Крыму. Из предпочтений - Трускавец, за последние 5 лет ни разу не пропустил. Поэтому варианты у меня - Трускавец или Крым». Бюджетом отдыха занимается жена Шкиля, сам помнит только расценки на путевки в свой любимый Трускавец: «Это в пределах 350-500 гривен в сутки на всю семью».







Нардеп Тарас Чорновил на вопрос о летних планах ответил, что будущее лето у него «несколько туманное». «Поскольку этим летом придется уже приступать к избирательной кампании, и основная часть моего отпуска приходится на август, а уже с 30 июля начинается регистрация кандидатов - я иду по мажоритарному округу, - то понятно, что август я буду работать здесь. Если вырвусь в те дни, в которые буду не очень занят, то отдохну где-то в пределах Украины, да и то вряд ли. Если все получится, то это будут Карпаты. А возможно уедем с палаткой, побудем где-то над Десной. Но, повторюсь, это с серии мечтаний и фантастики». Тарас Вячеславович оказался менее фанатичным трудоголиком от политики, чем его коллеги, и все-таки планирует этим летом порадовать себя и своих родных путешествием по Европе. «Что касается июля: после окончания пленарных заседаний останется пару недель, которые можно будет использовать на отпуск. Я посмотрю, если не будет срочных проблем и форс-мажоров, связанным с избирательной кампанией, то, возможно, в этот период я, как обычно, поеду с палаткой по Европе. Я каждый год без исключения, уже лет 10 выезжаю на кемпинги. В Италии это дает возможность, поселившись где-то недалеко возле моря, отдыхать абсолютно дешево в цивилизованном европейском обществе», - рассказал Чорновил. «Наших различных толстосумов и «новых украинцев» там не бывает. Они все там, где 5 звезд, где все «ультра-включено». А в кемпингах ты сам себе готовишь, сам за собой ухаживаешь, сам таскаешь за собой свой дом-палатку. Так отдыхают разные швейцарцы, голландцы, немцы - жители тех стран, где уровень жизни, наверное, ниже, чем у нас в Украине», - иронизирует Тарас Чорновил, рассказывая о своей страсти к демократичным условиям отдыха. Относительно общества, в котором он проводит отпуск, пан Тарас сказал: «Традиционно я путешествую с семьей - я, жена и сын». "Во время каждого отпуска я не сижу на море или на каких-то озерах, а очень много езжу и хожу», - признается нардеп.





Экс-министр молодежи и спорта, а ныне уполномоченный по правам ребенка Юрий Павленко рассказал о собственной «классификации» поведения в свободное время: «Отдых у меня делится всегда на две составляющие: один спокойный, а второй активный. Первую неделю я всегда спокойно отдыхаю, а потом, если есть еще время, посвящаю его путешествиям, экскурсиям или посещению тех мест, где еще не был. Традиционно то время, которое у меня есть, две-три недели, я обязательно с детьми путешествую по Украине. Каждый год мы «покрываем» с точки зрения исторических памятников или каких-то достижений ту или иную область. Мы были в Черниговской области, Житомирской, Черкасской, в Крыму. В этом году в наших планах - Львовская и Ивано-Франковская области: мы планируем в июне или в июле провести три недели в Карпатах». Из разговора с Юрием Павленко стало понятно, что каждую свободную минуту он посвящает своим детям: «Я имею двух сыновей и стараюсь, чтобы они каждый год минимум три недели провели на море. И месяц они проводят у дедушек и бабушек». С особым волнением он рассказал о своей малой родине, которую посещает опять же вместе с детьми: «А еще у нас есть место, где мы проводим где-то с неделю. Это село Буримка в Черниговской области, там сохранился дом моего деда. В нем никто не живет, но он сохранен, и так часто случается, что мы собираемся там большой семьей. Когда-то я любил там проводить каникулы, а теперь приезжаю туда со своими детьми». Не чурается Павленко и путешествий в «теплые края». «Зарубежные поездки пока не планируем, хотя в предыдущие годы не отказывались от зарубежных курортов. Вот в прошлом году мои дети отдыхали в Грузии, в Батуми; в позапрошлом, правда, в Крыму, а до этого были в Хорватии, Франции... Больше всего понравилось на Мальдивах», - говорит он. Бюджет отдыха экс-министр молодежи назвать не смог, поскольку каждый год он разный: «Сколько в течение года мы с женой сэкономим на отдых, столько и тратим потом. Но стараемся на отдыхе детей не экономить». Юрий Павленко поделился своим очень важным наблюдением: «У меня долгое время, лет десять вообще не было отпуска. Потом я понял, что для детей очень важный момент, что мы проводим с ними. Ради них последние несколько лет я начал брать отпуск хотя бы на три недели, чтобы для них открыть что-то новое, увидеть, объяснить, рассказать. Они потом целый год это вспоминают. Думаю, эти впечатления сохранятся на всю жизнь, так же как у меня сохранились воспоминания об отдыхе с моим отцом».





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