Ляшко пытался снять с Рудьковского туфли за $10 тыс.

Народный депутат Олег Ляшко «имеет сантименты» не только к коллеге по парламенту Адаму Мартынюку. Теперь в немилость к скандальному политику, который всячески борется за народ и справедливость во всем мире и доказывает, что он не пи..с, попал бывший транспортный министр Николай Рудьковский. Ляшко цеплялся и к Рудьковскому, хватал его за ноги и пытался снять обувь.

Дело было так. Во время празднования Дня Победы в Прилуках Черниговской области Олег Ляшко хотел поздравить ветеранов с праздником. Но микрофон отключили сразу, как только свое выступление закончил Николай Рудьковский. Ляшко во всю глотку требовал, чтобы ему включили микрофон и не делали на празднике политику. А когда этого так и не произошло, Ляшко подошел к Рудьковскому и пытался доказать всем собравшимся, что тот носит туфли из крокодиловой кожи за 10 тысяч долларов. «Господин Рудьковский, кандидат от власти, желает здоровья. Посмотрите, он в туфлях из крокодиловой кожи! Они стоят десять тысяч долларов! Продай свои туфли и раздай людям деньги на пенсии!», - кричал Ляшко. За Рудьковским, который так и тянет к звездам, не осталось: он толкнул скандального политика от себя подальше, но до серьезной драки дело так и не дошло.





Мартынюк и Ляшко подрались. Подробности и комментарии (ВИДЕО)



Шуфрич против Рудьковского! Делаем ставки