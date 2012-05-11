Серебрянская проведет отпуск в лагере

Олимпийская чемпионка, телеведущая и эксперт здорового образа жизни Екатерина Серебрянская уже строит планы на лето. Она планирует использовать время каникул, чтобы достаточно пообщаться с сыном: «Как и большинство работающих мам, я воспринимаю отпуск как возможность больше времени провести в общении со своим сыном Евгением. Я сторонница активного отдыха - и даже во время отпуска мне хочется заниматься спортом, развиваться и, конечно, развлекаться. Подобный подход к отдыху я прививаю и сыну. Поэтому два года назад мы с туристической фирмой «Сита» создали, в первую очередь для себя, - семейный спортивно-оздоровительный лагерь Family club с углубленным изучением английского языка. Он воплощает мое видение гармоничного отдыха. Это золотая середина между приятным и полезным. В этом году мы будем отдыхать в Трускавце, где все лето работает наш лагерь», - рассказала Екатерина, -«У Жени и всех детей ежедневно интенсивные занятия английским c носителями языка, спорт, творчество и развлечения».

Для самой Екатерины в лагере также найдутся занятия: «Мамы, и соответственно я, будем заниматься пилатесом, силовым фитнесом, танцами, аквааэробикой - всем, что поможет привести себя в форму и подтянуть фигуру. Для пап, и соответственно для Жениного дедушки, оборудовали тренажерный зал, теннисные корты, специально построили игровую площадку для футбола, волейбола, баскетбола. Также есть рыбалка, походы, велопрогулки. Всей семье найдется, чем занять себя».

Традиция отдыхать в семейном лагере была начата еще год назад: «Как раз в прошлом году мы организовали первые заезды Family club в Австрии - у меня воспоминания до сих пор очень яркие и положительные, так всегда бывает, когда чувствуешь себя первопроходцем, - рассказала Серебрянская, - Конечно, свою долю радости привнес и сам факт того, что проект реализовался. Это ни с чем не сравнимое ощущение, которое можно выразить английского фразой «We did it!».

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