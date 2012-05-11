Лукашенко носит часы за $17 тыс.

«Салідарнасць» посчитала, во сколько обходится белорусскому государству респектабельный вид главного чиновника страны. В ежегодном послании к народу Александр Лукашенко признался, что получает около 2 тысяч долларов в месяц. "А в соседних странах получают $ 150 тыс. в год.– Видите, какая у меня и у них разница в зарплате", – слова белорусского правителя звучали как жалоба.

На самом деле главы соседних государств выглядят, как и полагается, респектабельно. Вот, например, доход экс-президента России Дмитрия Медведева за 2010 год составил 111 937 долларов – это и зарплата и доходы от вкладов.

Итак, костюмы для Лукашенко шьет под заказ фирменный магазин-ателье «Line A» при Управлении делами президента. Красная цена такого костюмчика из тканей итальянского или белорусского производства – 5 миллионов рублей. По нынешнему курсу это ни много ни мало – 618 долларов, или третья часть зарплаты Лукашенко.

А в самый разгар экономического кризиса в августе 2011-го белорусский президент засветился на полях в маечке-поло Corneliani за 766 тысяч рублей. По курсу Нацбанка на тот момент эта майка стоила 152 доллара.

Ремень от Hermes, надетый главой государства в поля хозяйства «Большевик-агро», стоит тысячу долларов, что составляет половину нынешней зарплаты Лукашенко.

И аксессуары Лукашенко предпочитает королевские. В 2009-м журналисты сфотографировали часы белорусского правителя во время его визита в Литву. На правой руке главы государства красовались швейцарские часы PatekPhilippeCalatrava 5120j, которые стоят почти 17 тысяч долларов. На них Александру Григорьевичу придется копить со своей зарплаты восемь с половиной месяцев, отказавшись от всех расходов!

Недешево обходятся Лукашенко и его спортивные увлечения. Как писал «Московский комсомолец», спортивный велосипед стоит около 1000 долларов, столько же — хоккейная амуниция.

Выходит, только спортивное снаряжение главы государства «тянет» на целую зарплату.

Находясь на попечении государства, Александр Лукашенко, вероятно, может позволить царские подарки для младшего сына Коли. В 2009-м маленький Коля встречал московского журналиста Михаила Гусмана в резиденции в Дроздах на электромобиле. Цена такой «машинки» совсем не детская – порядка 20 тысяч долларов.

Впоследствии в авторской программе Гусмана «Формула власти» появился целый сюжет про его катание на «машинке» сына президента. А между прочим, Колиному папе на такой подарок нужно откладывать зарплату 10 месяцев…

В 2010-м, на Первомай, во время прогулки в парке Горького Лукашенко с сыном Колей, телевизионщики засняли в руках у мальчика iPhone компании Apple. Как посчитали журналисты, стоимость телефона, в зависимости от модели, начинается от 600 долларов, т. е. больше трети зарплаты белорусского правителя.