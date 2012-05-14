Первое авто 1,5-месячного сына Валида Арфуша

Заместитель гендиректора НТКУ Валид Арфуш время от времени на своей странице в соцсети Facebook выкладывает личные фото. Недавно он сфотографировал ножки сына Давида, который появился на свет в конце марта, в смешных носочках «I love dad». А недавно показал первое авто сына. Фотографию Арфуш сделал во время прогулке на природе за городом. Малыша катают в коляске модного белого цвета. Сам же новоиспеченный папа был с спортивной одежде.









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Фото Fаcebook Валида Арфуша