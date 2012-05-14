Людмила Янукович в скромном песочном наряде

Каждое второе воскресенье мая в мире отмечают День матери. В честь праздника, который в этом году пришелся на 11-ое число, в Донецком региональном центре охраны материнства и детства провели торжественные мероприятия. Праздничную акцию посетила первая леди страны Людмила Янукович. Наряд супруги Президента, как и подобает статусу мероприятия, был элегантен и сдержан: струящаяся шелковая юбка почти по щиколотку, серо-зеленый топ и песочного оттенка пиджак с неровными зеленоватыми полосками.









Ораторствовал на мероприятии преимущественно городской голова Донецка Александр Лукьянченко. Все остальные высокие гости, в том числе первая леди страны и губернатор Шишацкий, и председатель облсовета Андрей Федорук, предпочитали отмалчиваться.



Почетные гости поздравили 10 молодых мам, которые родили ребенка накануне Дня Матери и вручили им детские коляски, наборы для новорожденных и игрушки.

По теме:

Гламурная сумка Людмилы Янукович стоит $2 тыс. (ФОТО)

Людмила Янукович в деловом костюме слушала мини-концерты (ФОТО)