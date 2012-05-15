Сичкарь о разводе с Ващуком: Нет смысла играть любовь

Ресторатор Маргарита Сичкарь наконец-то рассказала, почему разводится с футболистом Владиславом Ващуком. Во время программы «Двойная сплошная» она назвала настоящую причину расставания с мужем.



«В отношениях мужчины и женщины должна быть любовь, когда она заканчивается, нет смысла ее иллюзорно создавать, играть в эту любовь, во мне это начинает вызывать обратное чувство – ненависть. Здесь важно признать этот факт и честно сказать об этом человеку, что я собственно говоря и сделала», - рассказала Маргарита.





«Это 12 лет жизни…Я очень много работаю над собственным развитием, над развитием отношений… но для того что бы это было крепко вторая сторона тоже должна над этим работать. Любая женщина мечтает, что бы она могла расслабиться и делать то, что ей хочется».

Сичкарь разводится с Ващуком

Для Ващука его развод с Сичкарь стал новостью



Также Сичкарь рассказала сколько же на самом деле зарабатывают футболисты и назвала тусовку жен футболистов – «террариумом змеюк».