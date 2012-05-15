Юлия Айсина стала мамой в шестой раз

Шестой год подряд дизайнер Юлия Айсина собирает матерей известных людей Украины в одном вместе. В этом году мероприятие почтили своим присутствием мамы певицы Ирины Билык, Ольги и Натальи Сумской, певца и ведущего Ивана Дорна, телеведущих Талы Калатай и Вячеслава Соломко, футболиста Александра Алиева, звёздной четы Антона Мухарского и Снежаны Егоровой, Алины Гроссу, певицы Ольги Крюковой, композитора и продюсера Алексея Большого, поп-рок исполнительницы Алены Винницкой.



В этом году Айсина приготовила для звёздных мам эксклюзивный презент – индивидуальный пошив купальника от дизайнера Julia Aysina. Не обошлось и без подарков: косметика по уходу за кожей лица и тела, оригинальные эксклюзивные шляпки, проживания в отелях г.Одессы, благодаря чему мамы Ирины Билык и Талы Калатай – Анна Яковлевна и Наталия Борисовна сразу приняли решение вместе отправиться в отпуск. А вот мамы эпатажных светских львиц Снежаны Егоровой и Ольги Крюковой ждал приятный сюрприз – отдых в одной из гостиниц в историческом центре Киева. Мама Ивана Дорна Лидия получила годовое обслуживание в одной известной клинике «Борис», а звездная бабушка семи внуков, мама Антона Мухаркого получила сертификаты на 3-х месячное обучение в школе раннего развития (будет для детей).















