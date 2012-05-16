Олеся Стефанко: "Ален Делон делал мне комплименты"

Имя Алена Делона уже давно стало синонимом эталонной мужской красоты. А одна из самых красивых девушек мира Первая вице-мисс Вселенная-2011» Олеся Стефанко недавно провела с актером целых два дня. Его сопровождала "Мисс Франция" Дельфин Веспизе, которая в этом году отправится на конкурс "Мисс Вселенная". VIP-glavred поинтересовался у украинской красавицы, какое впечатление произвел на нее кумир прошлых поколений: «Мы встретились на фестивале короткометражного кино «Харьковская сирень», меня туда пригласили в качестве гостьи. Ален Делон является почетным президентом конкурса. Мне поручили его встретить и сопровождать на светских выходах, - говорит Олеся, - «Я в восторге от него. Фильмы с Аленом Делоном относятся к культуре другого поколения. Я никогда их не смотрела, но всегда знала, кто такой Ален Делон. Имя было на слуху, в частности, благодаря маме, которая говорила об этом актере как об эталоне мужской красоты. Уже позже, посмотрев некоторые отрывки из фильмов, я поняла, что он действительно был очень красив в молодости. И думаю, что время его ничуть не испортило. Для меня он как был, так и остался красивым и мужественным».

Легенда французского кино оказался интересным собеседником и галантным спутником: «Делон был в Харькове два дня и все это время мы виделись, так же ужинали вместе. Общались в основном о фестивале. Также он интересовался конкурсом красоты. Спрашивал, как у меня получилось прийти к победе, каких это стоило усилий, - делится Стефанко, - «Ален Делон говорил мне комплименты. Он считает, что я заслуживаю звания не первой Вице-мисс, а Мисс-Вселенной. Он считает, что мне должны были отдать первое место. Были не только комплименты, но даже поцеловал в щечку – это, наверное, память на всю жизнь».

Кстати, сердце Олеси сейчас свободно. Но она рассказала о том, у кого есть шанс стать ее второй половиной: «Мне нравятся мужчины постарше, а не мои ровесники. Хотя бы на 5 лет старше. Внешнего идеала у меня нет. Конечно, нравятся симпатичные. Но я не считаю, что красота – это что-то определяющее. Думаю, что мужчина должен быть обаятельным. И привлекательность зависит не только от внешних данных».

Еще совсем недавно в кулуарах ходили слухи о романтической связи Олеси Стефанко и Владимира Кличко. Но девушка утверждает, что романа у них с Владимиром никогда не было: «Я тоже многое о себе слышала. Мы познакомились с Виталием и Владимиром Кличко на церемонии «Человек года» в 2011 году. Они для меня всегда были кумирами, я даже сейчас не пропускаю ни одного боя. Но ничего большего нас не связывает».