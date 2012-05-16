Шуфричу приписывают роман с бывшей подчиненной Могилевской

В cети появилась информация о том, что экс-солистка группы REAL O Светлана Тарабарова, встречается со старшим сыном политика Нестора Шуфрича Александром. По словам неизвестного источника, Тарабарова не подтверждает слух, правда и опровергать тоже не торопится, а в звездной тусовке уже активно обсуждаются слухи о романе. Также, поговаривают, что именно громкая фамилия Александра помогла Светлане безболезненно покинуть группу REAL O, которую продюсирует Наталья Могилевская. Приближенный к певице источник рассказал, что неизвестно откуда появившийся слух самая настоящая «утка». «Света дружит с Сашей, но никакого романа там нет и быть не может. Саша уже давно встречается с девушкой Анной и расставаться не планирует», – рассказал источник.









Нестора Шуфрича застукали в обнимку с девушкой (ФОТО)



Другой источник также подтвердил тот факт, что у Шуфрича младшего действительно роман с некой Анной, с которой они вместе уже более трех лет. Пара появляется вместе на светских мероприятиях, а Аня регулярно публикует на своей странице в социальной сети любовные признания Александру: «Люблю тебя искренне. Без этой бестолковой показухи. Без слов «мася» и «пупсик». Люблю тихонько. Про это знают только Ты и Я».







Кстати, это уже не первый раз, когда Шуфричу-младшему приписывают романы с девушками. Как писал VIP.glavred, в «списке» невест Шуфрича числилась и дочь народного депутата Андрея Деркача Татьяна Терехова. Поговаривали, что у Татьяны и Александра нечто больше, чем дружба. Но и эта информация оказалась не больше чем догадки интересующихся.





