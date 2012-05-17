Телеведущую Розинску побили в подъезде дома

Известная телеведущая Наталья Розинская оказалась в больнице после того, как поздно вечером 16 мая ее избили в подъезде собственного дома в Киеве двое неизвестных. Журналисты ТСН смогли встретиться с ведущей в клинике. На лице синяки, а рану над бровью пришлось зашивать. Насколько тяжелыми оказались травмы, врачи пока сказать не могут. Сейчас Розинской сделали рентген, а вскоре должны провести компьютерную диагностику мозга.

"Я вышла переставлять машину. Зашли за мной два человека", - рассказывает Розинская. По ее словам, только она вернулась, получила первый удар кулаком в глаз: "А дальше я уже все... я не помню". "Я кричала очень сильно. И потом я помню, как уже сижу на ступеньках, и две женщины, мои соседки, одна мне воду принесла, вторая салфетками вытирала лицо", - вспомнила она.







Напомним, Розинская уже второй раз за месяц оказалась в центре скандала. Ранее она заявляла, что 2 мая в центре Киева ее пытались задержать сразу пятеро гаишников, угрожая пистолетами. По словам правоохранителей, Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена. Кроме того, она нецензурно ругалась и оскорбляла инспекторов.

