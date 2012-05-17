Навроцкая сняла в кино Фагота, а Литвин и Бадоев оценили

Режисер Ольга Навроцкая представила свой режиссерский дебют - короткометражный фильм «Инспектор», посвященный широко распиаренному в мире «Концу Света-2012». В 25-минутном фильме снялись Олег Михайлюта (он же выступил продюсером), Юля Кавтарадзе, Даша Медовая. Сценарий и постановка - дело рук Навроцкой. Съемки проходили в загородном доме Оли, где ее мама, по словам дизайнера и режиссера, готовила на всю съемочную группу.

Красный зал кинотеатра был заполнен приглашенными полностью. Посмотреть кинодебют Ольги пришли Алан Бадоев, семьи Руслана Евдокименко и Валида Арфуша, Наталья Могилевская, Алена Литвин, Анастасия Катеринчук и многие другие.

































