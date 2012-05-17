Розинская: "Мне страшно в этой стране"

17 мая 2012, 15:27

Телеведущая рассказала, как ее били в подъезде

Известная телеведущая Наталья Розинская оказалась в больнице после того, как поздно вечером 16 мая ее избили в подъезде собственного дома в Киеве двое неизвестных.

Адвокат Розинской Николай Недилько в комментарии ТСН.ua предположил, что это была попытка совершить "заказное убийство". "Я буду настаивать на том, чтобы рассматривали версию о том, что это была попытка выполнить заказное убийство. Ее фактически вырубили с первого удара, но она не сразу потеряла сознание, она начала кричать. Они, возможно, испугались, что выйдут соседи, увидят и смогут их потом опознать", - уверен адвокат.

"Я напрямую связываю нападение, во-первых, с делом майора Мельниченко, потому что Розинская на сегодня является женой майора Мельниченко. Также я связываю это дело с инцидентом, который произошел у нее с сотрудниками спецподразделения ГАИ "Кобра", - сказал Недилько. "Основная версия - что избиение носит заказной характер", - сказал Недилько в комментариях ТСН.ua.

Подробности избиении Наталья Розинская рассказала в интервью E-motion:

Наталья, связываете ли вы свое вчерашнее избиение с инцидентом, который произошел во Львове 5 или 6 мая?


Возможно, вы знаете, я не могу этого утверждать, друг мой, адвокат, имеет очень четкое радикальное мнение по этому поводу. Он связывает это с определенными событиями, а я даже не хочу верить, тем не менее, вчера со мной произошли очень интересные события. Я вчера зарегистрировала в Печерском районном суде иск о защите чести и достоинства относительно полковника милиции Владимира Полищука. У меня есть очень большие хорошие доказательства, это мой первый иск в жизни, который я составила самостоятельно. У меня его приняли без всяких проблем, потом я позвонила в "Телекритику", сообщила им, что у меня есть иск, доказательства, что если суд только захочет объективно оценить, то из этих доказательств следует, что я выиграю на 95% и господин Полищук извиняется передо мной. Я даже не хочу от него ни десять тысяч гривен, ни миллиона, ни одной гривни, я просто хочу, чтобы он передо мной извинился. Еще я зарегистрировала адвокатский запрос в МВД и адвокатский запрос в ГАИ, потому что мой иск против господина Полищука - это мое личное дело, я буду его сама вести и сама себя защищать. Мы с адвокатом зарегистрировали два запроса, информация, которую нам дадут эти запросы, поможет в следующем иске.



Какой еще будет иск?

Я буду судиться со спецподразделением "Кобра". Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, я не могу связывать эти события, возможно, это была случайность, но просто такие события в моей жизни имели место. А вечером произошло то, что произошло!

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Наталья, помните ли вы лица людей, которые напали на вас вчера, были ли они в масках?

Один был в красной бейсболке, а другой за его спиной, поэтому я не разглядела. Я дала объяснение вчера, мы будем стараться составлять фоторобот. Я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы их правильно описать и искать.

Неужели у вас в подъезде нет консьержа?

Нет, хотя это центр города, но там живут достаточно простые люди, и у нас нет средств на консьержа, но у нас дверь на кнопочке, на магнитике. Когда ты заходишь, а дверь настолько тяжелая, что пока она закроется, то если какой-то человек захочет пронырнуть за тобой, то это возможно.


Именно так произошло с вами?

За мной следом зашли двое мужчин, и я не испугалась, потому что такое бывало и раньше, что ты дверь открываешь и кто-то за тобой заходит, не хочет в домофон звонить или не хочет долго ключи искать. Я не обратила внимания, но, дойдя до середины холла, холл небольшой такой, я все же подумала, что стоит посмотреть, что за люди и стоит ли с ними садиться в лифт. Я обернулась, чтобы рассмотреть этих людей, и в этот самый момент я почувствовал удар в левый глаз со всей силы. Люди ничего мне не говорили, не разговаривали со мной, а просто начали избивать.

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Собираетесь ли вы нанять себе охранников?

Я бы с радостью наняла себе телохранителей, но это очень большое удовольствие. Хочу вам сказать, что человек, которого я люблю, это уже не секрет - Николай Мельниченко уже обращался в Генеральную прокуратуру Украины и этому есть документальное подтверждение, документы находятся у нашего общего адвоката, он является адвокатом Николая и моим тоже - Николай Недилько. Он обращался в Генеральную прокуратуру еще до того, как он покинул Украину, это было год назад, с просьбой предоставить мне охрану.

Не думали ли вы об эмиграции в Америку?

Я теперь буду думать, что делать дальше, мне и раньше было страшно в этой стране, а теперь мне еще больше страшно.

Адвокат Розинской Николай Недилько  в комментарии ТСН.ua предположил, что это была попытка совершить "заказное убийство". "Я буду настаивать на том, чтобы рассматривали версию о том, что это была попытка выполнить заказное убийство. Ее фактически вырубили с первого удара, но она не сразу потеряла сознание, она начала кричать. Они, возможно, испугались, что выйдут соседи, увидят и смогут их потом опознать", - уверен адвокат.

"Я напрямую связываю нападение, во-первых, с делом майора Мельниченко, потому что Розинская на сегодня является женой майора Мельниченко. Также я связываю это дело с инцидентом, который произошел у нее с сотрудниками спецподразделения ГАИ "Кобра", - сказал Недилько. "Основная версия - что избиение носит заказной характер", - сказал Недилько в комментариях ТСН.ua.
 

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