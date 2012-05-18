Анна Герман пригласила ВИП-ов на премьеру

На малой сцене киевского театра Ивана Франко состоялась столичная премьера спектакля "Повертай до свого звідтіля". Спектакль создан по роману "Піраміди невидимі" советника Президента Украины Анны Герман. Поставила спектакль преподаватель Прикарпатского национального университета Надежда Грицан со своими студентами 4 и 5-го курсов.

"Очень волнуюсь, жду реакции киевской публики", - говорит Анна Герман перед началом. 27 апреля она уже посетила первый показ спектакля в Киеве. "Принимали знаменито. Поразило, что современные молодые актеры смогли прочитать так интересно то, что я писала о своей молодости. Интерес к этому молодому театру подогревается из-за моего имени. Я не хотела, чтобы так было, хотя плохая реклама это тоже реклама".

Задник декорации - это затуманенный пейзаж Днестра, крупнейшей реки Западной Украины. Актеры в одежде селян второй половины прошлого столетия с клетчатыми сумками современных гастарбайтеров рассаживаются на сцене по двое. По замыслу они возвращаются на автобусе из дальних заработков. По одному встают читают отрывки романа Герман каждый о своем герое, только затем переходят к монологам.

"Писала о деревне своего детства. Сценический текст не отличается от литературного, ничего не переделано. Взяли фрагменты, которые наиболее актуально звучат в наше время, например о выборах", - продолжает Герман. По окончании представления заместитель председателя Комитета по нацбезопасностиНестор Шуфрич не остается на фуршет по случаю премьеры, направляется к своему черному джипу мерседес.

"Немножко знаю о жизни украинского села, - делится впечатлениями. - Часто бывал у мамы моей под Мукачевом. Насмотрелся там похожих историй с теми, что были в спектакле. В селе же все все видят. С одной стороны переплетение общего позитива от радостных новостей, с другой - зависть, сплетни. Так же как у Герман был у нас один мужчина, который исчез сразу после свадьбы, отправился в город на заработки и не вернулся. Соседская пара так же во всеобщее осуждение жила вместе без свадьбы. Мужчина избивал женщину, гулял. Когда уже дочери было лет пять, все-таки поженились, и удивительно после брака главенствовать в семье стала жена".

Бывший министр культуры России Михаил Швыдкой целует Анне Герман руку, поздравляет с премьерой, извиняется, что тоже срочные дела. "Постановка очень трогательная, нежная, горькая", - делает комплименты автору "Піраміди невидимі".

"Спектакль был экзаменом по сценической речи. Это литературный театр, но там, где актеры включаются в игровую ситуацию, они становятся органичными, живыми", - делится впечатлениями от спектакля режиссер Сергей Проскурня. - Они из этого региона обладают наречиями, чувствуют людей, которые играют генетически. Но огорчали определенные штампы украинского музыкально драматического театра, типичная жестикуляция - руки к груди, сердечность, показная искренность, платьями и чепцами все же не давали забыть, что перед нами провинциальная постановка. Проблема отступала только, когда начинали произносить текст, потому что книга Анны Герман - лучшее, что было написано в Украине в период независимости".