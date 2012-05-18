Волочкова увеличила грудь

Анастасия Волочкова всегда опровергала предположения о том, что увеличивала себе грудь, пишет ТСН-Особливе. Она уверяла, что ее бюст третьего размера появился у нее без вмешательства хирургов и только благодаря матушке-природе. Но вот в Интернете появились фото, которые доказывают, что ранее звезда не имела большого бюста. На них Волочкова еще совсем молодая и позирует без нижнего белья, и видно, что у нее довольно скромный размер.

Кстати, по мнению экспертов, Анастасия Волочкова уже дважды делала пластическую операцию груди. Сама же балерина с удовольствием позирует обнаженной или топлес, надевает откровенные наряды на светские выходы и всегда рада подбросить дровишек в костер обсуждений ее знаменитого бюста.