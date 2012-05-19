Герасимьюк была влюблена в вожатого, а Кивалов собирал металлолом

Социалистке Валентине Семенюк-Самсоненко в пионерские годы больше всего нравились встречи с ветеранами. Она была в составе ансамбля, который ездил по районам, давал концерты для бывших военных. "Выступали хорошо, в украинском национальном костюме. Я пела песню" Степом-степом", - смеется политик. Говорит, сейчас петь не может: сорвала голос на выборах. Были и общественные работы, в которых она, как пионерка, должна была принимать участие: собирать в колхозе овощи и фрукты, полоть картофель, свеклу, собирать металлолом. При доме пионеров в Ружине, где училась будущая защитница государственного имущества, действовали кружки, где девушек учили рукоделию. И это умение пригодилось маленькой Валентине: позже мать продавала ее вышивки, и покупала девочке платья.

Есть у Семенюк-Самсоненко и грустная, но поучительная история из тех времен. Однажды в 7-м классе на Пасху она с бабушкой пошла в Храм - помогала нести корзины с куличами. Когда об этом узнала пионервожатая - это был настоящий скандал. Девочку ругали, довели до слез, хотели исключить из пионерской организации. Даже вызвали бабушку в отделение милиции - заставили пообещать, что больше не будет брать ребенка в церковь. "А она меня так за руку взяла - и говорит, мол, те, кто сегодня тебя исключают, потом еще будут бежать в храм первыми", - вспоминает социалистка. Так и произошло. В прошлом году она поехала в родное село навестить родителей, которые праздновали 60-летие супружества. Возле храма какой-то старик попросил помочь ему, что-то поднять. Семенюк-Самсоненко присмотрелась - и узнала того самого бывшего участкового милиционера, который требовал у ее бабушки расписку не брать внучку в церковь. Мужчина теперь поет в церковном хоре.

Регионал Сергей Кивалов с гордостью носил пионерский галстук. Говорит, в 60-х годах в ряды организации принимали в 4 классе - прежде всего отличников, тех, кто был активным на уроках, просился ответить, был дисциплинированным. А другие с завистью смотрели на красные галстуки одноклассников. Председатель комитета по вопросам правосудия вспоминает, как в День пионерии детям разрешалось бесплатно кататься на автобусах - во всех городах пионерам можно было сесть на автобус и кататься хоть весь день. Это было удовольствие! Однажды Кивалов собрал металлолом, сложил свой тяжелый груз на тележку и привез в школу, сдал - и оставил там тележку, забыл. А пионеры из других классов сняли с той тележки металлические колеса и тоже сдали в металлолом. Так пропала хорошая тележка.

У коллеги Кивалова по партии Татьяны Бахтеевой свои воспоминания о сборе металлолома. Однажды она с товарищами узнала, что у бабки, которая жила по соседству, шахтная вагонетка. Депутат рассказывает, как они с разрешения старушки забрали и сдали этот трудный металлолом - и победили классом в соревнованиях, заняв первое место по школе. После этого дети взяли бабушку под опеку - помогали ей, приносили продукты. Это были последние годы правления Хрущева, когда пшеница закупалась за рубежом, и хлеба не хватало. В магазинах в одни руки выдавали ограниченное количество белых булочек. "Мы подошли без очереди, в галстуках, попросили, сказали, что опекаем бабушку. И такое было уважение к пионерам - нас было трое, и каждому дали булочки для нашей подопечной. Помню, сколько было радости", - вспоминает нынешний председатель комитета по охране здоровья. Так активистка, Бахтеева была избрана председателем совета пионерской дружины класса, а затем всей школы. Она проводила "линейки", рассказывала об истории пионерского движения, следила за дисциплиной, чтобы у всех галстуки были хорошие - не грязные, не порванные. Время от времени забирала галстуки ребят домой - подшивала их, гладила и утром аккуратно завязывала владельцам. "Для меня галстук был напоминанием о пионерах, которые служили на Великой Отечественной войне, совершали подвиги для спасения Родины в борьбе против фашизма", - объясняет Бахтеева бережное отношение к красному галстуку.

У Ольги Герасимьюк, народного депутата от НУ-НС, были свои причины заботиться о пионерском галстуке. В конце 60-х в Полтавской области, где она воспитывалась, школы не были слишком политизированы, даже не относились серьезно к Ленину. Но красный платок был для девушек ярким украшением на школьной форме темных цветов. "Когда закладываю в поисковик памяти пионерские годы - первое, что вспоминается, это запах шелкового платка выглаженного", - делится воспоминаниями телеведущая. Девушки хвастались друг перед другом, у кого галстук из лучшей ткани, либо с особой обработкой, или завязан красивее, гладили их каждый день. Сегодня так, наверное, носят платки Kenzo те бывшие пионерки, приводит пример Герасимьюк. Зато ребята снимали галстуки, которые им мешали играть в футбол - и запихивали их в карманы. А когда учителя их заставляли вытаскивать, выглядели неопрятно. "Замечания были разные: то галстук не поглажен, то исписан ручкой, то пожеван - знаете, бывает, от нервов кто-то жевал на контрольной. Это был функциональный аксессуар", - смеется телеведущая. Еще она вспоминает походы с классом и пионерские лагеря, свою, как и всех подруг, влюбленность в вожатого - парня на несколько лет старше, тайные вздохи и страшную гордость, когда вожатый просил помочь расставить тарелки на кухне. А вечером дети не могли дождаться горна, который трубил отбой, чтобы начать пугать друг друга страшными историями о "черной-черной простыне, которая летела в черном-черном небе".

А вот главный коммунист страны Петр Симоненко участвовал в Военно-спортивной игре "Зарница" (позже ее комсомольский аналог - "Орленок"). Игра проводилась под контролем военных частей, вспоминает депутат. Это было весной - выбирались выходные, когда дети приезжали на полигон, устанавливали палатки. Дежурили на кухне: помогали чистить картошку, мыть посуду, накрывать на стол. Говорит, когда они, ребята, делали что-то рядом с человеком в офицерской форме - гордились этим и старались подтянуться. Надо было сдать очень много нормативов, чтобы попасть в финал - районной или городской игры. И хотя его команда не побеждала - участие тогда было важнее. Еще Симоненко вспоминает, как он в школе сдавал макулатуру: "У меня была система. Я все старые, прочитанные газеты обязательно собирал - знал, что в конце месяца я буду отчитываться перед своими товарищами, сколько я сдал макулатуры". Говорит, детям объясняли, что таким образом они сохраняли лес и помогали в развитии целлюлозно-бумажных предприятий. Так же с металлоломом - фактически, по словам политика, дети были причастны к решению огромных государственных проблем. "Покажите хотя бы одну организацию, которую мы могли так же использовать для воспитания наших детей? Кроме нас, коммунистов, этого опыта ни у кого нет", - гордится Симоненко. Он уверен: дети были самым привилегированным классом в советском государстве. Даже отдельную детскую железную дорогу для них создали.

Телеведущего Константина Стогния не принимали в пионеры из-за тройки по математике - пришлось подтянуть знания. Потом его вызвали в райком, долго решали, достоин ли Стогний стать пионером. "Я очень хотел быть пионером, помогать людям, собирать макулатуру как другие ребята. Пионеры были примером во всем", - вспоминает Стогний. Его тогда все же приняли - торжественно, на школьной линейке. Но вот в пионерские лагеря не брали. "Наша семья жила довольно бедно, и не могла получить путевку в лагерь. Поэтому от пионерии я никаких бонусов не получал, одни обязанности. Например, мы ходили к ветеранам войны, покупали им продукты. Помню семью на улице Зодчих, 30, на Борщаговке - бабушка и дедушка. Когда мы приходили, они накрывали на стол, мы пили чай, они угощали нас вареньем. Тогда я не понимал, для чего мы это делаем, но чувствовал, что должен их поддерживать . Я хочу, чтобы и мои дети были увлечены каким-то общим делом, хорошими идеями, но без привязки к политике. Если убрать политическую окраску, я бы с удовольствием снова стал пионером", - говорит Константин Стогний.

Народный депутат Ирина Бережная была пионеркой всего лишь год. Быть пионером было престижно, особенно, когда тебя принимали раньше других учеников класса за хорошую учебу, активную общественную работу. Кто-то может возразить, мол, пионерия - это в первую очередь пропаганда, рассказывает нардеп. Если это пропаганда здорового образа жизни, товарищеских отношений, помощи старшим, то я "за", - говорит Бережная. Политик вспоминает, как каждые летние каникулы мама отправляла ее в пионерлагерь, обычно в "Ворошиловец". "Я очень любила песни у костра под гитару и печеный картофель на углях. Однажды мне посчастливилось попасть в "Артек". Мне нравилось заводить новые знакомства с детьми из других городов и стран, с которыми потом долго переписывались. С некоторыми дружу до сих пор. Недавно в Харькове встретила свою подружку, с которой была в "Артеке". Посидели, вспомнили веселые истории, например, как зубной пастой мальчиков вымазывали, а они - нас.... А как мы плакали, когда уезжали из лагеря", - ностальгирует Бережная.

Дизайнер Диана Дорожкина пионеркой стала на военном корабле. "Я тогда жила в Севастополе. Нас на катере привезли на большой корабль, провели экскурсию, показали каюты, накормили макаронами по-флотски", - вспоминает Дорожкина. "Была интересная история: когда в школе ставили почетный караул у памятника Ленину, мы должны были неподвижно стоять в течение часа, но при этом, как кто-то сказал, нельзя было переступать с ноги на ногу. Одна девочка даже потеряла сознание, стоя у памятника, - рассказывает дизайнер и продолжает. - Мы сдавали макулатуру, и мой одноклассник умудрился вынести из дома всю библиотеку". діана дорожкіна Дорожкина ходила в ободранных шортах В "Орленке" на Арбатской стрелке Дорожкина была пионервожатой - руководила первым отрядом и полностью лагерем. "Весь отряд был в меня влюблен, - вспоминает Дорожкина. - Мы организовывали концерты, играли в КВН. И вот из соседнего лагеря решили отправить пионервожатую, чтобы она переняла у меня опыт. В тихий час я залезла на дерево собрать абрикосы. Смотрю, идет барышня вся "зашторенная": блузка с длинным рукавом, юбка шерстяная, а сзади мужчинак тащит баян. Каково было ее удивление, когда на вопрос о нашей пионервожатой, я ответила, что это я - девочка с дерева в ободранных шортах".