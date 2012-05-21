Кучма привел в PinchukArtCentre всю семью

В PinchukArtCentre открылась персональная выставка индийско-лондонского скульптора Аниша Капура. Арт-событие традиционно стало точкой светской сборки в центре, собрав публику от богемы до экс-президента Украины. Встречали гостей всем кланом - Леонид и Людмила Кучмы, Виктор и Елена Пинчук и Роман Франчук с подругой. Отметились на выставке также Анастасия Катеринчук, Михаил Кавицкий, Омар Арфуш с подругой, Ирена Кильчицкая и другие.