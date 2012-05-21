Свадебное платье невесты Цукерберга стоило $75 тыс.

Новость о том, что самый молодой миллиардер и основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг женился, облетела все мировые СМИ буквально через несколько минут после того, как тот сменил статус на своей странице. Теперь проворонившие событие журналисты пытаются выяснить хоть что-то об избраннице одного из самых влиятельных людей мира - 27-летней Присцилле Чан.

Родившаяся в Брейнтри, штат Массачусетс, Присцилла любит вяленые помидоры, смотреть кулинарные передачи, фотографировать свою собаку по кличке Бист и проверяет свой телефон "каждые пять секунд". "Я простое создание", - пишет она про себя.

С девушкой Цукерберг познакомился более девяти лет назад в очереди в туалет на одной из студенческих вечеринок, когда оба учились в Гарварде. Так, в статье 2005 года в университетской газете The Harvard Crimson, посвященной уходу Цукерберга из вуза, упоминается Присцилла, правда, в качестве приятельницы. "Эй, Присцилла, хочешь работать в Facebook?" - якобы спросил тогда Марк. "Конечно, хочу", - ответила ему девушка.

Однако в Facebook она так и не попала, рассказывает CNN. В 2007 году она закончила биофак и год проработала учителем естествознания в четвертом и пятом классах в The Harker School в Сан-Хосе, штат Калифорния, где, по ее собственным словам, ее задачей было "проводить время с малышами, пытаясь объяснить, как устроен мир".

В 2008 году девушка бросила преподавательскую деятельность и поступила на медицинский факультет, чтобы "учиться быть врачом".

День свадьбы молодых людей, 19 мая, был приурочен к дате выпуска Присциллы из вуза, а также дню рождения самого Марка, которому исполнилось 28 лет (оба события случились в один день 14 мая). Именно поэтому СМИ даже не заподозрили, что обычная вечеринка на 100 гостей в доме Цукерберга в Пало-Альто спустя несколько часов после своего окончания станет настоящей информационной бомбой, пишет"Интерфакс".

Как с запозданием сообщили местные журналисты, церемония бракосочетания Цукерберга и Чан произошла на заднем дворике их дома, где они уже совместно проживали до этого на протяжении нескольких лет.

Кольцо, презентованное невесте в качестве подарка на свадьбу было выполнено по специальному эскизу, нарисованному самим Марком. Средняя стоимость кольца с рубином оценивается в 150 тысяч долларов.

Одеты новобрачные были незамысловато, что журналисты смогли оценить лишь по фотографии, которую миллиардер выложил на своей страничке сразу после церемонии и которой пользователи социальных сетей уже поставили около 945 тысяч лайков. По мнению экспертов, примерная стоимость классического подвенечного платья с фатой, которое было надето на Присцилле Чан, составила около 75 тысяч долларов. При всем этом заказу свадебного наряда "от кутюр" Чан предпочла малоизвестную дизайнерскую марку. Марк же традиционному смокингу предпочел простой темно-синий костюм и белую сорочку.

Дорогостоящего банкета по случаю свадьбы также не было: гостей угощали блюдами из любимых закусочных молодоженов. В частности, подавали овощи под грилем и на барбекю и суши. На десерт присутствовавших угощали шоколадными пирожными в виде мышей - именно такие сладости Цукерберг и Чан попробовали на первом свидании 9 лет назад.

При этом сообщается, что несмотря на отсутствие изысков свое бракосочетание создатель Facebook и его новоиспеченная супруга готовили пять месяцев.

О том, куда именно Цукерберг и Чан отправятся в медовый месяц, пока ничего не известно.